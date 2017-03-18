18:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Результатом не расстроен"

0
0
0
0
1

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что он не расстроен результатом. Он добавил, что не использовал все замены, потому что не хотел расстановку на поле.

– Вы расстроены?

– Нет, мы знаем, что дерби – особенный матч, – сказал Каррера во флеш-интервью после матча. – Мы думаем, что ничья – логичный результат. Мы пытались создавать моменты, они у нас были, но не смогли забить больше. Ребята отдали себя. Это футбол.

– Почему не использовали все замены?

– Я не хотел ничего портить и оставил все, как было.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

waleriy

Каррера игроки устали и надо делать замены , ато они на лавке зачахнут и должна быть игровая практика , вдруг травма а твои игроки привыкли сидеть на лавке. Нападение вообще никакое: комбинаций нет , одни навесы с краев комбаровым в никуда , как в старые времена. Возьми хорошего тренера по подготовке нападающих. Игра слабая , с такой игрой далеко не пойдешь. В европе только позориться.

19:08

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ