Массимо Каррера: "Результатом не расстроен"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что он не расстроен результатом. Он добавил, что не использовал все замены, потому что не хотел расстановку на поле.
– Вы расстроены?
– Нет, мы знаем, что дерби – особенный матч, – сказал Каррера во флеш-интервью после матча. – Мы думаем, что ничья – логичный результат. Мы пытались создавать моменты, они у нас были, но не смогли забить больше. Ребята отдали себя. Это футбол.
– Почему не использовали все замены?
– Я не хотел ничего портить и оставил все, как было.
waleriy
Каррера игроки устали и надо делать замены , ато они на лавке зачахнут и должна быть игровая практика , вдруг травма а твои игроки привыкли сидеть на лавке. Нападение вообще никакое: комбинаций нет , одни навесы с краев комбаровым в никуда , как в старые времена. Возьми хорошего тренера по подготовке нападающих. Игра слабая , с такой игрой далеко не пойдешь. В европе только позориться.
19:08