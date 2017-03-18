Массимо Каррера: "Результатом не расстроен"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после ничьей с "Локомотивом" (1:1) отметил, что он не расстроен результатом. Он добавил, что не использовал все замены, потому что не хотел расстановку на поле.

– Вы расстроены?

– Нет, мы знаем, что дерби – особенный матч, – сказал Каррера во флеш-интервью после матча. – Мы думаем, что ничья – логичный результат. Мы пытались создавать моменты, они у нас были, но не смогли забить больше. Ребята отдали себя. Это футбол.

– Почему не использовали все замены?

– Я не хотел ничего портить и оставил все, как было.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"