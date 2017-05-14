Массимо Каррера: "Буду рад, если в следующем году нам удастся выиграть 30 матчей со счетом 1:0"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что для него на первом месте всегда стоит результат. При это он отметил, что красно-белые в этом сезоне провели много ярких матчей.

– Почему "Спартак" мало забивает? Я надеюсь, что в следующем году нам удастся выиграть 30 матчей со счетом 1:0, – сказал Каррера. – Как сочетать футбол результативный и футбол-спектакль? Я приглашаю всех болельщиков прийти на стадион посмотреть на игру.

Мы провели много удачных матчей, выигрывали 4:0, мы успешно и последовательно прошли в чемпионате от начала до конца. Команда сильна, когда побеждает. Хорошо играть качественно, но побеждать – главное.