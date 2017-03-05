Максим Бузникин: "Ничья в игре "Краснодар" - "Спартак" - закономерный результат"

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин после игры 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:2) высказал мнение, что "быков" должен устроит ничейный исход встречи. Экс-форвард "Спартака" подчеркнул, что Федор Смолов поступил правильно, покинув поле в связи с травмой.

– Из того, что я видел, могу заключить, что результат близок к закономерному, – сказал Бузникин. – Матч был достаточно напряженным и интересным для болельщиков по ощущениям.

– "Краснодар" показал свой уровень или команда способна на большее?

– Ребята показали себя достаточно неплохо, но давайте подождем, что будет дальше. Главное, чтобы футболисты прогрессировали, новички хорошо влились в команду

– Смолов покинул поле из-за повреждения. Правильный поступок или стоило остаться и сделать все возможное для победы своей команды?

– Сложно рассуждать на эту тему. Надо понимать точную причину травмы. "Доломаться" в таком матче было бы гораздо хуже. На мой взгляд, это правильное решение.

– Ничья "Краснодар" устраивает?

– Исходя из того, как складывался матч, скорее да, чем нет. Ведь были и вынужденные замены, и доигрывали вдесятером. Ничья – закономерный итог матча.

– До игры "Терека" "Краснодар" перемещается на четвертую строчку. "Быки" включаются в чемпионскую гонку?

– Знаете, мы всегда стараемся побеждать в каждом матче. А получится победить в чемпионате или нет – это уже совсем другой вопрос.

– Южанам важнее успешно выступить в еврокубках или чемпионате?

– Знаете, не стоит расставлять четкие приоритеты. Постараемся сделать все. Главное – побеждать в каждом матче. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"