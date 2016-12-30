Максим Боков: "Хочется верить, что Цаллагов – новая звезда на российском футбольном небосклоне"

Экс-защитник "Зенита" Максим Боков отметил, что Ибрагима Цаллагова ждет жетская конкуренция за место в состав сине-бело-голубых. Он не исключил, что новичок петербуржцев сумеет в итоге пробиться в сборную России.

– Цаллагов – это трансфер на перспективу. Однозначно, место в основе ему не заказано, – сказал Боков. – Ибрагиму нужно доказывать самому себе, что он может выдержать конкуренцию. А конкуренция в "Зените" очень серьезная. Благодаря ней одни выходят на более высокий уровень, а другие тухнут.

– Цаллагов потухнет "Зените"?

– Не знаю. Будем надеяться, что еще одна звезда взойдет на небосклон российского футбола.

– Этой "звезде" есть место в сборной России?

– Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сказал, что двери сборной открыты. Многие футболисты уже были просмотрены. Если Цаллагов проявит себя в "Зените", то может попасть в сборную. Но нужно еще очень много работать.

– Ибрагим – универсал. Выступает и на позиции правого защитника, и опорника. Где он будет играть в "Зените"?

– Вполне вероятно, что после ухода Витселя может возрасти конкуренция на позицию в центре поля. Может быть, именно там хочет видеть его Луческу. Сине-бело-голубые делают ставку на количество. Увидим, перейдет ли количество в качество. (Ярослав СУСОВ)