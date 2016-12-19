Луческу включил в число лучших игроков 2016 года Жулиану, Фернанду и Молло

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сделал выбор в пользу игрока своей команды полузащитника Жулиану. В топ-5 он также включил своего бывшего подопечного по "Шахтеру" опорного хавбека Фернанду (сейчас он в "Спартаке") и представителя "Крыльев Советов" атакующего полузащитника Йоана Молло. Других зенитовцев, кроме бразильца, румынский специалист не отметил.

Полностью пятерка Луческу выглядит так:

1. Жулиану ("Зенит")

2. Федор Смолов ("Краснодар")

3. Фернанду ("Спартак")

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

5. Йоан Молло ("Крылья Советов")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!