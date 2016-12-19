21:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луческу включил в число лучших игроков 2016 года Жулиану, Фернанду и Молло

Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Мирча ЛУЧЕСКУ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
0
0
0

"СЭ" продолжает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте.

 
Артем ДЗЮБА.Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 6-е место – Артем Дзюба

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сделал выбор в пользу игрока своей команды полузащитника Жулиану. В топ-5 он также включил своего бывшего подопечного по "Шахтеру" опорного хавбека Фернанду (сейчас он в "Спартаке") и представителя "Крыльев Советов" атакующего полузащитника Йоана Молло. Других зенитовцев, кроме бразильца, румынский специалист не отметил.

Полностью пятерка Луческу выглядит так:

1. Жулиану ("Зенит")

2. Федор Смолов ("Краснодар")

3. Фернанду ("Спартак")

4. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

5. Йоан Молло ("Крылья Советов")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ