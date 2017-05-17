22:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луческу назвал журналистов "глупыми"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, уходя с пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0), назвав журналистов stupid people - глупыми.

До этого наставник сине-бело-голубых произнес огромный монолог, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Мирча Луческу: "Такое впечатление, будто президент федерации дал знак против "Зенита" //
Мирча Луческу: "Во многих моментах "Зенит" был под воздействием негативных вещей" //
Мирча Луческу: "Радовались бы попаданию в Лигу чемпионов, если бы не безобразное поле арены "Санкт-Петербург" 

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Зайца нужно сшить!

Ага, ему терять уже нечего, а вот Мутко тут ещё останется, и может начать включать обратную что он, да никогда, да чтобы хоть слово про цска и спартак? Не, не было такого. А в следующем туре судья случайно нахлобучит цска. "Из-за давления СМИ" Хитер старый лис

23:12

вперёд Спартак!

Руки прочь от Плаческу! Мирча - надежда болота на следующий сехон!))))))

23:03

bvb1987

вали из Зенита Плаческу)

22:54

igogohruhru

Вообще если Луческу таки уволят то он никуда не уедет а будет выступать с прессконференциями в Аншлаге.

22:53

Совхоз "20 лет без побед"

Прав на все 146%

22:50

igogohruhru

Молодец, хоть кто-то их на место поставил. Надо было сказать не stupid а нутупыыыые! Они б так поняли.

22:50

СашаРичагин

Он судит по себе.

22:49

ravilius777

дайте Цыгану поработать

22:43

werder63

В Питере -ныыыть))

22:37

sergs1

В данном случае он прав)

22:32

rusfed 2.0

На неустойке за расторжение договора сконцентрировался

22:32

mikeV

Луческу побил рекорд Боаша по нытью в первый же год!

22:29

qwe20

какое же днище этот цыган...

22:29

Щас спою

Цыган спасибо за сезон.Надеюсь ты будешь и в следующем сезоне нас радовать .болельщиков московского Спартака.Зенит дно

22:29

merniloskut

Правильно сделал!)))

22:28