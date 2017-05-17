Луческу назвал журналистов "глупыми"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, уходя с пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0), назвав журналистов stupid people - глупыми.

До этого наставник сине-бело-голубых произнес огромный монолог, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

Мирча Луческу: "Такое впечатление, будто президент федерации дал знак против "Зенита" //

Мирча Луческу: "Во многих моментах "Зенит" был под воздействием негативных вещей" //

Мирча Луческу: "Радовались бы попаданию в Лигу чемпионов, если бы не безобразное поле арены "Санкт-Петербург"

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"