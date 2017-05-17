Луческу назвал журналистов "глупыми"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, уходя с пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0), назвав журналистов stupid people - глупыми.
До этого наставник сине-бело-голубых произнес огромный монолог, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
Мирча Луческу: "Такое впечатление, будто президент федерации дал знак против "Зенита" //
Мирча Луческу: "Во многих моментах "Зенит" был под воздействием негативных вещей" //
Мирча Луческу: "Радовались бы попаданию в Лигу чемпионов, если бы не безобразное поле арены "Санкт-Петербург"
Зайца нужно сшить!
Ага, ему терять уже нечего, а вот Мутко тут ещё останется, и может начать включать обратную что он, да никогда, да чтобы хоть слово про цска и спартак? Не, не было такого. А в следующем туре судья случайно нахлобучит цска. "Из-за давления СМИ" Хитер старый лис
23:12
вперёд Спартак!
Руки прочь от Плаческу! Мирча - надежда болота на следующий сехон!))))))
23:03
bvb1987
вали из Зенита Плаческу)
22:54
igogohruhru
Вообще если Луческу таки уволят то он никуда не уедет а будет выступать с прессконференциями в Аншлаге.
22:53
Совхоз "20 лет без побед"
Прав на все 146%
22:50
igogohruhru
Молодец, хоть кто-то их на место поставил. Надо было сказать не stupid а нутупыыыые! Они б так поняли.
22:50
СашаРичагин
Он судит по себе.
22:49
ravilius777
дайте Цыгану поработать
22:43
werder63
В Питере -ныыыть))
22:37
sergs1
В данном случае он прав)
22:32
rusfed 2.0
На неустойке за расторжение договора сконцентрировался
22:32
mikeV
Луческу побил рекорд Боаша по нытью в первый же год!
22:29
qwe20
какое же днище этот цыган...
22:29
Щас спою
Цыган спасибо за сезон.Надеюсь ты будешь и в следующем сезоне нас радовать .болельщиков московского Спартака.Зенит дно
22:29
merniloskut
Правильно сделал!)))
22:28