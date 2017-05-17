Мирча Луческу: "Радовались бы попаданию в Лигу чемпионов, если бы не безобразное поле арены "Санкт-Петербург"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0) еще раз посетовал на поле нового стадиона, на котором сине-бело-голубые уступили "Тереку" (0:1) в игре 27-го тура, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Если бы не поражение в матче с "Тереком", когда мы играли на безобразном поле, то сегодня радовались бы участию команды в Лиге чемпионов, – сказал Луческу. – Да, я не всегда принимал правильные решения по составу, поэтому плохие результаты на моей совести тоже. Мы набрали почти столько же очков, сколько в прошлом сезоне, но моя самая большая боль – вылет от "Андерлехта", когда мы пропустили в добавленное время. Есть еще один шанс. Если этот шанс умрет, то у меня останется страсть к футболу, которая мне еще поможет.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"