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Мирча Луческу: "Радовались бы попаданию в Лигу чемпионов, если бы не безобразное поле арены "Санкт-Петербург"

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Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Терек" - 0:1. Мирча ЛУЧЕСКУ.Мирча Луческу: "Осталось три игры, а потом нужно принимать решение"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу на пресс-конференции после победы в домашнем матче 29-го тура чемпионата России над "Краснодаром" (1:0) еще раз посетовал на поле нового стадиона, на котором сине-бело-голубые уступили "Тереку" (0:1) в игре 27-го тура, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Если бы не поражение в матче с "Тереком", когда мы играли на безобразном поле, то сегодня радовались бы участию команды в Лиге чемпионов, – сказал Луческу. – Да, я не всегда принимал правильные решения по составу, поэтому плохие результаты на моей совести тоже. Мы набрали почти столько же очков, сколько в прошлом сезоне, но моя самая большая боль – вылет от "Андерлехта", когда мы пропустили в добавленное время. Есть еще один шанс. Если этот шанс умрет, то у меня останется страсть к футболу, которая мне еще поможет.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Tomai10

он сам бездарь

23:11

m_v_g

И, расплакался ... (

23:09

redgy

жаль все таки дедушку.. нытье то его все от переживаний за результат, за бездарные игры.. ему бы больше краснодар подошел, с адекватным президентом и более голодными игроками

23:07