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"Локомотив" подтвердил согласование трансфера Самедова в "Спартак"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подтвердил информацию "СЭ", что клуб согласовал со "Спартаком" трансфер полузащитника Александра Самедова. При этом он не стал называть условия сделки.

– "Локомотив" согласовал трансфер Самедова в "Спартак", – сказал Мещеряков. – Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем.

Напомним, ранее стало известно о следующем – в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 2 миллионов. По информации "СЭ", Самедов ранее согласовал контракт со "Спартаком" – срок договора составит 2,5 года, а зарплата – 1,8 миллиона евро в год. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

В Спартаке дураки работают Самедов старик и зарплата его максимум 100-150 тысяч долларов в год.

21:26

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