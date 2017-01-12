19:09 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Локо" и "Спартак" согласовали трансфер Самедова

Александр САМЕДОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Александр САМЕДОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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По информации "СЭ", "Локомотив" и "Спартак" согласовали переход полузащитника Александра Самедова к красно–белым. Это стало известно после сегодняшней встречи представителей клубов. Стороны договорились не разглашать сумму трансфера. Напомним, ранее стало известно о следующем – в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 2 миллионов.

Официально Самедов станет спартаковцем с 18 января.

По информации "СЭ", Самедов ранее согласовал контракт со "Спартаком" – срок договора составит 2,5 года, а зарплата - 1,8 миллиона евро в год. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

неужели десять ломтей выложили за него?!

19:37

punch_s

Шах и мат, конебомжи!)

19:33

g2ta

ну все сбагрили вонючку

19:32

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