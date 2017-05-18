Лева Би-2 оштрафован на 3 тысячи рублей за попытку пронести марихуану на "Открытие Арену"

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 3 тысячи рублей солиста "Би-2" Леву (Егора Бортника), задержанного накануне на стадионе "Открытие Арена", сообщает ТАСС. Музыкант был задержан при попытке попасть на матч 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0) с пакетиком с марихуаной, общий вес которой составил 0,5 грамма.

"Признать Бортника виновным по части 1 статьи 20.31 ("Нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований") КоАП РФ и назначить ему административный штраф в размере 3 тысячи рублей", - огласила решение судья Ольга Крапчетова.

Музыкант отделался минимальным наказанием - данная статья предусматривает наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.