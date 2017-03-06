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Леонид Федун: "У Карреры контракт еще долго, не переживайте"

Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал подтверждать информацию о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой. Ранее "Известия" сообщили о том, что стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа.

– Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?

– Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте.

Напомним, что летом 2016-го "Спартак" объявил о подписании контракта с Каррерой сроком на два года. (Сергей ЕГОРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Так то и Карпин,и Эмери,Алень и кто там еще? (Я уже сбился со счета тренеров Спартака.)...передают Лене 10% большой привет.)))

13:54

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