Леонид Федун: "У Карреры контракт еще долго, не переживайте"

Владелец "Спартака" Леонид Федун не стал подтверждать информацию о том, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Массимо Каррерой. Ранее "Известия" сообщили о том, что стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа.

– Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?

– Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте.

Напомним, что летом 2016-го "Спартак" объявил о подписании контракта с Каррерой сроком на два года. (Сергей ЕГОРОВ)