Леонид Федун: "Информация об уходе Карреры – полная глупость"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в разговоре с корреспондентом "СЭ" опроверг информацию о том, что главный тренер команды Массимо Каррера может покинуть команду.
– Кто-то специально вбрасывает информацию, чтобы расшатать команду, – говорит Федун. – Информация о Каррере – это полная глупость. (Сергей ЕГОРОВ)
Ранее сайт "Чемпионат.com" сообщил о том, что Каррера недоволен трансфером голкипера "Амкара" Александра Селихова, который не был с ним согласован. Кроме того, итальянскому специалисту предлагают игроков, в которых он также не заинтересован. Сообщается также, что Каррера общался на эту тему с руководством красно-белых и написал отдельное письмо Федуну, в котором уведомил, что в случае повторения подобных ситуаций по окончании первой части сезона он покинет клуб, доработав три оставшихся матча.
biggp1
вчера ЦСКА играл в ЛЧ ,сегодня Ростов, а порося снова на главной.. это реально вирус
16:23
spetrov
"но вообще это в стиле федуновской команды." --- Происки, но в стиле. :) На один вопрос ты ответил. Спасибо. :)
16:21
spetrov
abs68, предположим, что ты прав, и это происки наших и Зенита. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, если это все неправда, какой смысл расшатывать? Каким образом можно расшатать, если у вас все нормально, и царит полное взаимопонимание. PS: Я уж молчу про то, что ваши же ниже по ветке говорят - "Мы это уже много раз проходили.". Ты не согласен с таким тезисом?
16:18
ELO16
Вот уж точно кому то делать нечего.
16:14
abs68
это всё происки конявых бомжей, но слухи на пустом месте не рождаются, а не удивлюсь если с Каррерой и действительно не советовались, где-то перед назначением Карреры проскакивала информация от оф.источников, что Массимо не более чем тренер, а трансферной политикой будет заниматься кто-то другой, но вообще это в стиле федуновской команды.
16:07
ki
и раз письма ЛАФу пишет, значит Массимо еще не перевели сказочную фразу про "всего лишь 10%"...
16:06
ki
вот же дятлы... вот обязательно надо было "опередить зенит"...
16:05
Спартач и че?
чемпионат тролли хреновы
15:42
БорщисалО
Хорошо, что Федун высказался. А то бы втихаря пошептались, Родионов довольно попозировал бы, а проблема осталась. А так, скорее всего, Арнольдычу нужно риски взвешивать - кто матери-истории больше ценен.
15:38
masson
Да кому вы нужны расшатывать вас...Залетело пару дураков от Глушака и ему подобных, на чем взяли лишних 6-7 очков...По весне, а то и раньше такие же дураки и поросятам могут залететь, да и с судьями лимит свистков в одну калитку(в вашу) вы за весь сезон выбрали...Ничего выдающегося СМ не показывает. Лидирует только потому что остальные стали значительно слабее, плюс непомерное везение... Этот чемп вообще самый слабый за последние 15 лет(и это не только мое мнение)..С таким темпом мы вновь скатимся в 90-е, и привет девять новых картонных чемпионств. Не думаю что болелы СМ будут рады таким чемпионствам, когда придется с трудом обыгрывать дубли ЦСКА и Зенита, и резвиться как ранее над Текстильщиками, Тюменями, или над современными Томями...
15:37
EstMaza
Карреру не трогать!!! Такого тренера даже близко не найти. Причем я отдаю ему предпочтение даже по сравнению с признанными корифеями типа Пепа или Карло! Массимо живет футболом и только сейчас начинает выигрывать. Пусть выигрывает со "Спартаком"!
15:18
spetrov
Excalibur, всегда.
15:14
Excalibur
и как всегда все из-за "бабок"
15:13
СашаРичагин
Федун: Всё, что я делаю и говорю, и даже думаю, - полная глупость.
15:09
spetrov
.
15:04
spetrov
Само Добро, история с Азмуном не вызывает сомнений? Да и нереально это было. Ну, сам посуди, приходит Бердыев и ставит своих на хлебные должности. Кто ж ему просто так свою поляну отдаст?
15:04
Адекватньй Зритель_
Каррера - убирайся )))
15:04
spetrov
Мы это уже много раз проходили. --- Вот именно.
15:02
Само Добро
Если же бред о Самедове не вымысел, то остается сожалеть о неприходе Бердыева, его условие с заменой всех ключевых постов на его людей выглядело очень грамотным.
14:46
pravda1979
Вокруг любого большого клуба, а Спартак несомненно, таким является на протяжении десятилетий, были, есть и будут разного рода сплетни и различные интриги. Во многом, это идет от завистников. В данной ситуации хочется лишь пожелать красно-белым продолжать двигаться в том же направлении и с тем победным духом, который был утерян на полтора десятка лет. И не обращать внимания на всякую писанину в прессе.
14:45
Алексей Ромашин
Ну если после таких успехов (на данном отрезке времени) увольнять тренера!.. Тогда я не знаю...
14:45
Само Добро
Каррера с тем что есть делает дело, выбирать усиление тоже должен он. Селихов вторым номером пришел, чтобы за спиной Реброва дыру закрыть, тут вопросов быть не может. А вот чушь о приглашении Самедова явный вброс на нервы.
14:43
Гаттузо зол!
Родя привык втихаря трансферы проворачивать, мол так надо. Алень тихонько проглатывал, например Мельгареху, а Каррера прошел другую школу, где тренер отвечает за команду, а не какой-то там спорт и ген. дир. Вполне мог высказать свое недовольство. Другое дело , что портал чемп.ком выдумал его желания уйти для пущей скандальности. Но Массимо мог сказать ,что если я не принимаю участие в формировании команды под свое видение и игроков со мной не согласовывают, то может я не нужен тогда. /////Да повезло, чудовищно повезло поросям с Каррерой.
14:36
паоло росси
три негра едут в спартак - на первой странице, карера сравнил жо..у с пальцем, то есть спам с ювентусом, карера хочет уйти, самедов прийти... СЭ все это оочень интересно. когда кто-нить пукнет на тренировке - обязательно проинформируйте нас!
14:35
RW.irk
Ха-ха! Ты, Лёня, бабушкам эти сказки рассказывай! Ежу ясно, что Каррера не просил у вас ни Селихова, ни тем более Самедова))
14:31
Айсберг
Из-за 7(очевидных как КО) слов Федуна - 2 фото и новость на главной странице. СЭ, займитесь уже делом. Массимо - держаться, и не прогибаться! Мы это уже много раз проходили.
14:26
Старожил футбола
Расшатывает Спартак Родионов и пятая колонна ветеранов во главе с Романцевым(Львовым)! Вот их надо гнать, не дожидаясь оставшихся 3-х матчей!!! А информация тоже от них распостраняется! Родионов же не исключил возвращения Алейничева. Будем реалисты: за спиной Карреры "осиное гнездо" врагов Спартака и Карреры!
14:17
top5
Кто-то специально вбрасывает информацию, чтобы расшатать команду------понятно кто,главный вредитель и завистник алень.он долго еще не успокоится будет искать любой повод расшатать...
14:06
sars882
Аленичев бы молча проглотил это навязывание. и в этом большое отличие Аленя от Максима, а Федуну невдомек
14:05
alex lav
Спокойная совместная работа и руководство Спартака - антиподы.
14:03