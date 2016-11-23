Леонид Федун: "Информация об уходе Карреры – полная глупость"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в разговоре с корреспондентом "СЭ" опроверг информацию о том, что главный тренер команды Массимо Каррера может покинуть команду.

– Кто-то специально вбрасывает информацию, чтобы расшатать команду, – говорит Федун. – Информация о Каррере – это полная глупость. (Сергей ЕГОРОВ)

Ранее сайт "Чемпионат.com" сообщил о том, что Каррера недоволен трансфером голкипера "Амкара" Александра Селихова, который не был с ним согласован. Кроме того, итальянскому специалисту предлагают игроков, в которых он также не заинтересован. Сообщается также, что Каррера общался на эту тему с руководством красно-белых и написал отдельное письмо Федуну, в котором уведомил, что в случае повторения подобных ситуаций по окончании первой части сезона он покинет клуб, доработав три оставшихся матча.