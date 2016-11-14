Лапочкину снова доверили матч "Спартака"

Определились арбитры матчей 14-го тура чемпионата России. Назначения получили:
"Рубин" – "Ростов" – Николаев (Москва);
"Арсенал" – ЦСКА - Безбородов (Санкт-Петербург);
"Анжи" – "Уфа" – С.Иванов (Ростов-на-Дону);
"Оренбург" – "Локомотив" – К.Левников (Санкт-Петербург);
"Зенит" – "Крылья Советов" – А.Егоров (Саранск);
"Краснодар" – "Урал" – Вилков (Нижний Новгород);
"Спартак" – "Амкар" – Лапочкин (Санкт-Петербург);
"Терек" – "Томь" - Турбин (Москва).
На очередной матч "Спартака" назначен Сергей Лапочкин, которому прочили завершение карьеры после апрельской игры прошлого чемпионата "Ростов" – "Спартак" (2:0). Тогда его сильно подвел ассистент Рашид Абусуев. В итоге, к счастью для рефери, весной его строго предупредили и отстранили, но условно. Возвращен Сергей Иванов, не работавший в премьер-лиге с начала октября после игры "Зенит" – "Спартак" (4:2). Очередное назначение получил заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС и одновременно действующий арбитр Алексей Николаев, чьим последним матчем 29 октября было дерби "Спартак" – ЦСКА (3:1). Свою 101-ю игру в чемпионате будет судить Александр Егоров, вошедший в число "сотников" премьер-лиги. (Александр БОБРОВ)
Виталий Мутко: "Судей матча "Ростов" - "Спартак" могут проверить на детекторе лжи" //
Лапочкин наказан условно, его помощник отстранен от судейства //
Виталий Мутко: "Зенит" - "Спартак" - ключевой матч, а они ставят судить мальчика" //
Алексей Николаев: "Сергей Иванов вернется в РФПЛ через ФНЛ"
onlywhitespartak
Почему Иванова вернули ?!!! Вы че там все попутали что ли ? Или думаете улеглось уже все ? Бомжи себе Егорова выписали , у них много кто с крыльями пропускает походу решили подстраховаться
22:58
AgekBam
причём московских крайними написали )))
22:47
AgekBam
Теперь понятно, на 1 клуб из питера 3 питерских судьи, а на 3 московских клуба 2 ))
22:46
krasnoyar
Ну Лапочкин давай жги...
22:23
Thomas_Boy
Пора ныть.
22:07
А380726
Вангую: все три питерских облажаются ( в смысле, заряжены заранее). Но ничего им за это не будет :(
21:56
Айртон
Опять будет заказ своих хозяев отрабатывать.))
21:54
Айртон
Кто бы сомневался.)) Питерский проходимец.))
21:53