Лапочкину снова доверили матч "Спартака"

Определились арбитры матчей 14-го тура чемпионата России. Назначения получили:

"Рубин" – "Ростов" – Николаев (Москва);

"Арсенал" – ЦСКА - Безбородов (Санкт-Петербург);

"Анжи" – "Уфа" – С.Иванов (Ростов-на-Дону);

"Оренбург" – "Локомотив" – К.Левников (Санкт-Петербург);

"Зенит" – "Крылья Советов" – А.Егоров (Саранск);

"Краснодар" – "Урал" – Вилков (Нижний Новгород);

"Спартак" – "Амкар" – Лапочкин (Санкт-Петербург);

"Терек" – "Томь" - Турбин (Москва).

На очередной матч "Спартака" назначен Сергей Лапочкин, которому прочили завершение карьеры после апрельской игры прошлого чемпионата "Ростов" – "Спартак" (2:0). Тогда его сильно подвел ассистент Рашид Абусуев. В итоге, к счастью для рефери, весной его строго предупредили и отстранили, но условно. Возвращен Сергей Иванов, не работавший в премьер-лиге с начала октября после игры "Зенит" – "Спартак" (4:2). Очередное назначение получил заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС и одновременно действующий арбитр Алексей Николаев, чьим последним матчем 29 октября было дерби "Спартак" – ЦСКА (3:1). Свою 101-ю игру в чемпионате будет судить Александр Егоров, вошедший в число "сотников" премьер-лиги. (Александр БОБРОВ)

Виталий Мутко: "Судей матча "Ростов" - "Спартак" могут проверить на детекторе лжи" //

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Виталий Мутко: "Зенит" - "Спартак" - ключевой матч, а они ставят судить мальчика" //

Алексей Николаев: "Сергей Иванов вернется в РФПЛ через ФНЛ"