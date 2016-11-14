21:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лапочкину снова доверили матч "Спартака"

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Определились арбитры матчей 14-го тура чемпионата России. Назначения получили:

 
15 октября. Москва. "Спартак" - "Ростов" - 1:0. Удаление Владиславом БЕЗБОРОДОВЫМ Федора КУДРЯШОВА (второй справа) вызвало много вопросов.Пять судейских скандалов сезона. От Вилкова в Томске до Лапочкина в Грозном

"Рубин""Ростов" Николаев (Москва);

"Арсенал"ЦСКА - Безбородов (Санкт-Петербург);

"Анжи""Уфа" С.Иванов (Ростов-на-Дону);

"Оренбург""Локомотив" К.Левников (Санкт-Петербург);

"Зенит""Крылья Советов" А.Егоров (Саранск);

"Краснодар""Урал" Вилков (Нижний Новгород);

"Спартак""Амкар" Лапочкин (Санкт-Петербург);

"Терек""Томь" - Турбин (Москва).

На очередной матч "Спартака" назначен Сергей Лапочкин, которому прочили завершение карьеры после апрельской игры прошлого чемпионата "Ростов" – "Спартак" (2:0). Тогда его сильно подвел ассистент Рашид Абусуев. В итоге, к счастью для рефери, весной его строго предупредили и отстранили, но условно. Возвращен Сергей Иванов, не работавший в премьер-лиге с начала октября после игры "Зенит" – "Спартак" (4:2). Очередное назначение получил заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС и одновременно действующий арбитр Алексей Николаев, чьим последним матчем 29 октября было дерби "Спартак" – ЦСКА (3:1). Свою 101-ю игру в чемпионате будет судить Александр Егоров, вошедший в число "сотников" премьер-лиги. (Александр БОБРОВ)

Виталий Мутко: "Судей матча "Ростов" - "Спартак" могут проверить на детекторе лжи" //
Лапочкин наказан условно, его помощник отстранен от судейства //
Виталий Мутко: "Зенит" - "Спартак" - ключевой матч, а они ставят судить мальчика" //
Алексей Николаев: "Сергей Иванов вернется в РФПЛ через ФНЛ"

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (8)
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onlywhitespartak

Почему Иванова вернули ?!!! Вы че там все попутали что ли ? Или думаете улеглось уже все ? Бомжи себе Егорова выписали , у них много кто с крыльями пропускает походу решили подстраховаться

22:58

AgekBam

причём московских крайними написали )))

22:47

AgekBam

Теперь понятно, на 1 клуб из питера 3 питерских судьи, а на 3 московских клуба 2 ))

22:46

krasnoyar

Ну Лапочкин давай жги...

22:23

Thomas_Boy

Пора ныть.

22:07

А380726

Вангую: все три питерских облажаются ( в смысле, заряжены заранее). Но ничего им за это не будет :(

21:56

Айртон

Опять будет заказ своих хозяев отрабатывать.))

21:54

Айртон

Кто бы сомневался.)) Питерский проходимец.))

21:53

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