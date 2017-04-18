Кудряшову сделают операцию в Швейцарии, со "Спартаком" он не сыграет

Защитнику "Ростова" Федору Кудряшову в Швейцарии будет сделана операция.
Напомним, в единоборстве с форвардом ЦСКА Витинью в рамках 23-го тура премьер-лиги защитник ростовчан получил перелом носа после удара бразильца. После перенесенной операции вероятность участия Кудряшова в матче 24-го тура со "Спартаком" крайне невелика. (Сергей ЕГОРОВ)
Адвокат 161
Кони такие кони... Читайте ниже, про вас все сказано, кабинетные.
21:33
kjgfnf
Нарушение было судья москаль))как хохлы сказали бы.У меня другой вопрос что перелом носа обязательно в Щвейцарии операцию делать? Что они обещают что восстановление займёт 2 дня или бабло комбайнеров лучше в швейцарии осваивается?????
21:26
marksan
Адвокат 161______ в комментариях хохлов не нуждаемся!
21:17
marksan
Опять про удар!!! Кто его видел?
21:16
Kupservas
Говоря словами нашего Баскакова, Кудряшов полетел натыкаться на скальпель немецкого хирурга, который не увидит Федю во время операции... Фантастика!!!
21:07
Platinum1991
Бразилец удар НЕ НАНОСИЛ! Кудряшов сам наткнулся на Витинью, там не было нарушения со стороны бразильца. Посмотрите динамику! Кудряшов как чумной набросился на бразильца с квадратными глазами, а потом минут пять комедию ломал на поле с разбитым носом, пока его не выгнали! Кудряшов сам виноват в этой травме, а бразилец НЕ ВИНОВАТ и удара НЕ НАНОСИЛ!!! Многие игроки так получают травмы по своей вине, а не соперника!
20:57
Slim Taller
Никакого удара не было и в помине.Витиньо сыграл в мяч,а Кудряшов в локоть Витиньо.
20:49
Адвокат 161
Помнится, за меньшее нарушение в матче против мяса Кудряшова удалили... А тут даже штрафного не дали. Что ж, неудивительно. У москалей свои представления о правилах и честности.
20:49
Buldozer46
до дзюбы дотронулись- пенальти, нос сломали даже карточку не дали
20:48