20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кудряшову сделают операцию в Швейцарии, со "Спартаком" он не сыграет

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Защитнику "Ростова" Федору Кудряшову в Швейцарии будет сделана операция.

Напомним, в единоборстве с форвардом ЦСКА Витинью в рамках 23-го тура премьер-лиги защитник ростовчан получил перелом носа после удара бразильца. После перенесенной операции вероятность участия Кудряшова в матче 24-го тура со "Спартаком" крайне невелика.  (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Адвокат 161

Кони такие кони... Читайте ниже, про вас все сказано, кабинетные.

21:33

kjgfnf

Нарушение было судья москаль))как хохлы сказали бы.У меня другой вопрос что перелом носа обязательно в Щвейцарии операцию делать? Что они обещают что восстановление займёт 2 дня или бабло комбайнеров лучше в швейцарии осваивается?????

21:26

marksan

Адвокат 161______ в комментариях хохлов не нуждаемся!

21:17

marksan

Опять про удар!!! Кто его видел?

21:16

Kupservas

Говоря словами нашего Баскакова, Кудряшов полетел натыкаться на скальпель немецкого хирурга, который не увидит Федю во время операции... Фантастика!!!

21:07

Platinum1991

Бразилец удар НЕ НАНОСИЛ! Кудряшов сам наткнулся на Витинью, там не было нарушения со стороны бразильца. Посмотрите динамику! Кудряшов как чумной набросился на бразильца с квадратными глазами, а потом минут пять комедию ломал на поле с разбитым носом, пока его не выгнали! Кудряшов сам виноват в этой травме, а бразилец НЕ ВИНОВАТ и удара НЕ НАНОСИЛ!!! Многие игроки так получают травмы по своей вине, а не соперника!

20:57

Slim Taller

Никакого удара не было и в помине.Витиньо сыграл в мяч,а Кудряшов в локоть Витиньо.

20:49

Адвокат 161

Помнится, за меньшее нарушение в матче против мяса Кудряшова удалили... А тут даже штрафного не дали. Что ж, неудивительно. У москалей свои представления о правилах и честности.

20:49

Buldozer46

до дзюбы дотронулись- пенальти, нос сломали даже карточку не дали

20:48

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