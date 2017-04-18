Кудряшову сделают операцию в Швейцарии, со "Спартаком" он не сыграет

Защитнику "Ростова" Федору Кудряшову в Швейцарии будет сделана операция.

Напомним, в единоборстве с форвардом ЦСКА Витинью в рамках 23-го тура премьер-лиги защитник ростовчан получил перелом носа после удара бразильца. После перенесенной операции вероятность участия Кудряшова в матче 24-го тура со "Спартаком" крайне невелика. (Сергей ЕГОРОВ)