Каннаваро - Боккетти и Кришито: "Вы оставите Россию без газа"

Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро в шутливой форме прокомментировал подписание нового контракта Сальваторе Боккетти со "Спартаком". Итальянец, заключивший соглашение с красно-белыми, на своей странице в Instagram выложил фото, под которым Доменико Кришито написал, что вскоре он договорится о продлении контракта с "Зенитом".
В свою очередь, Каннаваро пошутил, что таким образом итальянские футболисты оставят Россию без газа.
Соглашение Бокетти со "Спартаком" рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого рассчитан до 2018-го, в ближайшее время может продлить договор с сине-бело-голубыми.
punch_s
Шутки за 300. В стиле местных завсегдатаев)
19:56 20 января
serzheo
Мы оставим без газа Европу, если захотим.
17:22 20 января
Mamoru
Большая часть этого газа узбекская.
16:00 20 января
abs68
в России газа много, на много поколений хватит, и европе хватит, и Шальке 04 хватит, и олигархам хватит новых клубов купить в европе, и даже хохлам, и тем хватит своровать, обычным русским людям не хватит, в такой богатой стране как Россия с древних времен народ живет в вопиющей бедности.
14:04 20 января
BeeBop
А шутка-то актуальная: тратить деньги не с продажи китайской продукции, заполонившей весь мир, а просто разбазаривая свои ресурсы ради посредства(((
14:01 20 января
баламошка
Какой смешарик, однако.
11:02 20 января