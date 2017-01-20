10:30 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каннаваро - Боккетти и Кришито: "Вы оставите Россию без газа"

Бокетти подписывает контракт со "Спартаком". Фото Instagram
Бокетти подписывает контракт со "Спартаком". Фото Instagram
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Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро в шутливой форме прокомментировал подписание нового контракта Сальваторе Боккетти со "Спартаком". Итальянец, заключивший соглашение с красно-белыми, на своей странице в Instagram выложил фото, под которым Доменико Кришито написал, что вскоре он договорится о продлении контракта с "Зенитом".

В свою очередь, Каннаваро пошутил, что таким образом итальянские футболисты оставят Россию без газа.

Соглашение Бокетти со "Спартаком" рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого рассчитан до 2018-го, в ближайшее время может продлить договор с сине-бело-голубыми.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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punch_s

Шутки за 300. В стиле местных завсегдатаев)

19:56 20 января

serzheo

Мы оставим без газа Европу, если захотим.

17:22 20 января

Mamoru

Большая часть этого газа узбекская.

16:00 20 января

abs68

в России газа много, на много поколений хватит, и европе хватит, и Шальке 04 хватит, и олигархам хватит новых клубов купить в европе, и даже хохлам, и тем хватит своровать, обычным русским людям не хватит, в такой богатой стране как Россия с древних времен народ живет в вопиющей бедности.

14:04 20 января

BeeBop

А шутка-то актуальная: тратить деньги не с продажи китайской продукции, заполонившей весь мир, а просто разбазаривая свои ресурсы ради посредства(((

14:01 20 января

баламошка

Какой смешарик, однако.

11:02 20 января

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