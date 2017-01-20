Каннаваро - Боккетти и Кришито: "Вы оставите Россию без газа"

Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро в шутливой форме прокомментировал подписание нового контракта Сальваторе Боккетти со "Спартаком". Итальянец, заключивший соглашение с красно-белыми, на своей странице в Instagram выложил фото, под которым Доменико Кришито написал, что вскоре он договорится о продлении контракта с "Зенитом".

В свою очередь, Каннаваро пошутил, что таким образом итальянские футболисты оставят Россию без газа.

Соглашение Бокетти со "Спартаком" рассчитано до 2020 года. Ранее сообщалось, что Кришито, контракт которого рассчитан до 2018-го, в ближайшее время может продлить договор с сине-бело-голубыми.