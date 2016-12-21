Источник: Таски и Попов отправляются в "Трабзонспор"

Руководство "Спартака" готово расстаться с полузащитником Ивелином Поповым и защитником Сердаром Таски, утверждает ТАСС. По информации источника, московский клуб заверил болгарского хавбека в том, что главный тренер команды Массимо Каррера на него не рассчитывает, и разрешил вести переговоры с "Трабзонспором", в который также перейдет немецкий защитник.
Попов стал игроком красно-белых летом 2015 года, ранее он играл за "Кубань". В нынешнем розыгрыше чемпионата России на его счету 12 матчей и два гола.
Таски выступает за "Спартак" с 2013 года, вторую половину прошлого сезона он на правах аренды провел в "Баварии". В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он принял участие в восьми играх.
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Chrome
Продать Таски и за те же деньги взять Джикия (или как там пишется правильно?). В целом неплохой ход, при условии что остаются Боккетти и Маурисио. Не помешал бы и ещё защитник в центр или на край (Шишкин?) для полного комплекта с запасом. Попова жалко. Пригодится; как минимум, на замену. Если сам не рвёт когти, я не отпускал пока. Скамейка и так короткая, а тут ещё Ромуло уходит, а Жано вечно травмирован, пусть и стал понадёжнее в этом сезоне. Во всяком случае, сперва нужно точно иметь на мази варианты с покупкой, причём не 1-на-1, а с профицитом.
16:08
Termin79
ИМХО, зря это все, зря. Таски доказал, что он профи и всегда играет на всю мощь, да и в последних играх показал себя хорошо. Попов погоду тоже не портил, для лавки был бы самое то. Ну да ладно, удачи им и спасибо за игру. Надеюсь что рук-во делает сильные трансферы, по которым просто нет утечек. Т.к. по тем трансферам, о которых мы знаем- Самедов, Молло, Луиз Миланский- это все не то.
15:40
lexxxus
onlywhitespartak разница большая, одни хотят уйти, а другие хотят к нам.
15:37
SSergey
Удачи ребята! Спасибо за игру.
15:31
onlywhitespartak
Главное чтоб замены адекватные нашли , а для скамейки оба не помешали бы так же как и Ромуло ! А то , если собираемся подписывать джикия , самедова и молло то очень зря отпустили , по сути шило на мыло
15:30
KuziakaPm
Это на Попова то? Да и Таски был хорош последние игры.
15:16
burberry123
Вот и славно! Спасибо им и удачи
15:12