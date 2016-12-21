Источник: Таски и Попов отправляются в "Трабзонспор"

Руководство "Спартака" готово расстаться с полузащитником Ивелином Поповым и защитником Сердаром Таски, утверждает ТАСС. По информации источника, московский клуб заверил болгарского хавбека в том, что главный тренер команды Массимо Каррера на него не рассчитывает, и разрешил вести переговоры с "Трабзонспором", в который также перейдет немецкий защитник.

Попов стал игроком красно-белых летом 2015 года, ранее он играл за "Кубань". В нынешнем розыгрыше чемпионата России на его счету 12 матчей и два гола.

Таски выступает за "Спартак" с 2013 года, вторую половину прошлого сезона он на правах аренды провел в "Баварии". В нынешнем розыгрыше премьер-лиги он принял участие в восьми играх.

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