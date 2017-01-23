Итальянцы сватают Дзюбу в китайский клуб Каннаваро и Витселя

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает Corriere dello Sport. Согласно источнику, китайский клуб сделал запрос о трансфере россиянина после того, как сорвался переход в команду форварда "Фиорентины" Николы Калинича. При этом по данным "СЭ", вариант с трансфером футболиста сборной России из "Зенита" не рассматривается.
Отметим, что главным тренером новичков китайского чемпионата является экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро. Ранее из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель. По нашей информации, сине-бело-голубые заработали на продаже Витселя 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.
Exsorsist
Если вариант с трансфером не рассматривается, то зачем ВООБЩЕ об этом писать? А в сфере интересов КАЖДОГО клуба может быть по 30-40 игроков.
08:10
onlywhitespartak
Вряд ли он там кому то нужен , но я убежден было бы предложение этот бы побежал , да денег жаден
01:06
CanagliaVova
Пусть и Кокошу заберут - может, тогда российским бабушкам хватит пенсии на карамель!
00:15
shpasic
ахахахха, только вот там лимит ужесточили, так что все дальнейшие слухи про Китай - это жирные утки)
00:01
Излучение Промкооперации и Пищев
А че ж не Глушакова-то?? Надо ж лучших брать!)))
23:54 23 января