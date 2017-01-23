23:37 23 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Итальянцы сватают Дзюбу в китайский клуб Каннаваро и Витселя

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает Corriere dello Sport. Согласно источнику, китайский клуб сделал запрос о трансфере россиянина после того, как сорвался переход в команду форварда "Фиорентины" Николы Калинича. При этом по данным "СЭ", вариант с трансфером футболиста сборной России из "Зенита" не рассматривается.

Отметим, что главным тренером новичков китайского чемпионата является экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро. Ранее из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель. По нашей информации, сине-бело-голубые заработали на продаже Витселя 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Exsorsist

Если вариант с трансфером не рассматривается, то зачем ВООБЩЕ об этом писать? А в сфере интересов КАЖДОГО клуба может быть по 30-40 игроков.

08:10

onlywhitespartak

Вряд ли он там кому то нужен , но я убежден было бы предложение этот бы побежал , да денег жаден

01:06

CanagliaVova

Пусть и Кокошу заберут - может, тогда российским бабушкам хватит пенсии на карамель!

00:15

shpasic

ахахахха, только вот там лимит ужесточили, так что все дальнейшие слухи про Китай - это жирные утки)

00:01

Излучение Промкооперации и Пищев

А че ж не Глушакова-то?? Надо ж лучших брать!)))

23:54 23 января

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