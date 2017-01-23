Итальянцы сватают Дзюбу в китайский клуб Каннаваро и Витселя

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в сферу интересов "Тяньцзинь Цюаньцзянь", утверждает Corriere dello Sport. Согласно источнику, китайский клуб сделал запрос о трансфере россиянина после того, как сорвался переход в команду форварда "Фиорентины" Николы Калинича. При этом по данным "СЭ", вариант с трансфером футболиста сборной России из "Зенита" не рассматривается.

Отметим, что главным тренером новичков китайского чемпионата является экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро. Ранее из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель. По нашей информации, сине-бело-голубые заработали на продаже Витселя 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.