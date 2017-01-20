15:50 20 января | ФУТБОЛ — Италия

Калинич принял решение не уезжать в Китай, а остаться в "Фиорентине"

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Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич принял решение остаться в Италии. Футболист добавил, что на него оказывалось большое давление.

– Я остаюсь в "Фиорентине", это мое решение. Я хочу играть в Италии, в клубе, в котором я играю уже два года и в котором чувствую себя хорошо, – цитирует форварда Sportske Novosti. – Было огромное давление по поводу моего перехода. Все меня подталкивали к переходу в китайский клуб, пресса как будто бы хотела избавиться от меня. Но этого не хотела "Фиорентина" и ее болельщики. Я остаюсь.

Напомним, что хорватского нападающего хотел видеть в своих рядах китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который предлагал "Фиорентине" отступные в размере 40 миллионов евро, а самому игроку – четырехлетний контракт с окладом в 12 миллионов евро в год. В "Фиорентине" Калинич получает 1,2 миллиона евро, и его контракт рассчитан до 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Doobrovsky-EXTRA

Мужик!!! Не то что подтухший одуван. Будет вторым батистутой. Того куда только не звали, отыграл в Фиорентине 9 лет.

18:22 20 января

maks55555

Вы думаете это правда? Надо быть дураком или патриотом клуба, чтобы не принять это предложение. Не тем, ни другим я думаю он не является.

17:37 20 января

Паснаход

Поступок не мальчика, но мужа!

15:56 20 января

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