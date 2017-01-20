Калинич принял решение не уезжать в Китай, а остаться в "Фиорентине"

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич принял решение остаться в Италии. Футболист добавил, что на него оказывалось большое давление.

– Я остаюсь в "Фиорентине", это мое решение. Я хочу играть в Италии, в клубе, в котором я играю уже два года и в котором чувствую себя хорошо, – цитирует форварда Sportske Novosti. – Было огромное давление по поводу моего перехода. Все меня подталкивали к переходу в китайский клуб, пресса как будто бы хотела избавиться от меня. Но этого не хотела "Фиорентина" и ее болельщики. Я остаюсь.

Напомним, что хорватского нападающего хотел видеть в своих рядах китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который предлагал "Фиорентине" отступные в размере 40 миллионов евро, а самому игроку – четырехлетний контракт с окладом в 12 миллионов евро в год. В "Фиорентине" Калинич получает 1,2 миллиона евро, и его контракт рассчитан до 2019 года.