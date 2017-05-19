Инсайд Рабинера. Спортивным директором "Спартака" может стать Гераскин. У него сложились наилучшие отношения с Каррерой

В первой половине июня выйдет в свет новая книга нашего обозревателя Игоря РАБИНЕРА "Как возрождали "Спартак" о первом чемпионском сезоне красно-белых за 16 лет. Сегодня "СЭ" публикует "инсайдерскую" главу с не известными широкой публике подробностями того, как ковалось сенсационное чемпионство.

Будут ли, помимо летних трансферов, какие-то изменения внутри клуба? Весьма вероятно, что в "Спартаке" появится спортивный директор, по моим данным, необходимый Каррере. Впрочем, речь не идет о специалисте из "Сассуолло" Джованни Росси, которого прочили на это место зимой. Это друг Карреры, но его приход в "Спартак" был не более чем домыслами СМИ.



Родионов, с большой долей вероятности, сосредоточится на функциях генерального директора. Спортивным же, поговаривают, может стать Гераскин, который все зимние сборы провел вместе с командой и не пропустил ни одной тренировки, оперативно решая такущие проблемы (например, вопрос с диетологом, необходимым Каррере на сборах).



Каррера это поощрял: человек из клуба, который глубоко погружен в дела команды, ему нужен – в "Ювентусе" без этого вообще невозможно представить существование клуба. И еще с прошлого лета именно с Гераскиным, гораздо более приближенным к команде, чем во времена Аленичева, у итальянца сложился наиболее тесный контакт. Тренер хорошо понимает, что и доведение информации до первого лица через его родственника произойдет быстрее и менее чревато ее искажением, чем другими путями. Так что подобное назначение, на мой взгляд, выглядело бы логичным.

Полностью главу новой книги Игоря Рабинера читайте здесь