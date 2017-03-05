Илья Кутепов: "Похож ли "Спартак" на "Ювентус"? Не знаю, я в "Юве" пока не был"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов отметил, что красно-белые недовольны ничейным результатом в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). Также Кутепов поблагодарил болельщиков за поддержку, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Хотелось, конечно, победить, – сказал Кутепов. – Но не получилось. Скорее, потеряли два очка, чем приобрели одно. Игралось как будто дома, спасибо фанатам за такую поддержку. А "Краснодар" – молодцы, дважды отыгрывались. Ну, а мы должны были после своих голов прибавлять. Ничего, разберем ошибки на теории, отрыв от преследователей сохранился. Эпизоды в нашей штрафной комментировать не буду.

– Каррера часто называет "Спартак" российским "Ювентусом". Есть сходства?

– Не знаю. Я в "Ювентусе" пока не был.