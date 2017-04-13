19:45 13 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Игорь Рабинер: "Есть данные, что Маурисиу летом покинет "Спартак"

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Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер во время онлайн-эфира на страницах нашей газеты в соцсетях поделился инсайдом о будущем защитника "Спартака" Маурисиу. По данным нашего обозревателя, Маурисиу покинет команду этим летом, когда истечет срок аренды. Красно-белые, напомним, арендовали его у итальянского "Лацио". Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом.

– У меня есть данные, которые официально не подтверждены, но с большой долей вероятности действительности они соответствуют, – говорит Рабинер. – Маурисиу уйдет из "Спартака" этим летом. Был дедлайн по его выкупу. И этот дедлайн завершился в конце марта. "Спартак" не изъявил желания выкупать его трансфер. Данные не стопроцентные, нуждаются в подтверждении. Не думаю, что это большая потеря, у "Спартака" достаточно много центральных защитников, они все примерно одного уровня. Двое – Кутепов и Джикия – россияне. За исключением габаритов и жесткости, Маурисиу ничем не отличился. Да, ему надо сказать спасибо за победный гол в ворота "Терека". Но сказать, что он что-то существенное дал, я бы не рискнул.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Бен Ричардс

Что можно сказать о "данных", достоверность которых нуждается в подтверждении? Как бы сказал В.Маслаченко: "Вы совершенно правы. Это слухи или сплетни.Как кому больше нравится".

00:52

foreverCSKAforever

Верните Гунько!

22:14 13 апреля

Свинству Бой!

...кроме мерзости и жирности.....

21:18 13 апреля

Кремень

впервые слышу о такой характеристике игрока как "хлесткость") дает жару Игорь)

21:00 13 апреля

ZohanDvir

он в аренде и ничем не сильнее Таски и Бокетти, которые на контракте. Лучше б Пуцко оставили

20:32 13 апреля

Паснаход

хлёсткости это как?

20:28 13 апреля

bond1951

ХВАТАЛИ всех подряд но опять ОБЛОМ...

20:21 13 апреля

миха 108

тут и без Рабинера всё ясно!

20:13 13 апреля

роторчемпион

НАЙДЁМ ЛУЧШЕ

19:55 13 апреля

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Материалы других СМИ