Игорь Рабинер: "Есть данные, что Маурисиу летом покинет "Спартак"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер во время онлайн-эфира на страницах нашей газеты в соцсетях поделился инсайдом о будущем защитника "Спартака" Маурисиу. По данным нашего обозревателя, Маурисиу покинет команду этим летом, когда истечет срок аренды. Красно-белые, напомним, арендовали его у итальянского "Лацио". Бразилец провел 10 матчей за красно-белых в этом сезоне, в которых отметился одним голом.

– У меня есть данные, которые официально не подтверждены, но с большой долей вероятности действительности они соответствуют, – говорит Рабинер. – Маурисиу уйдет из "Спартака" этим летом. Был дедлайн по его выкупу. И этот дедлайн завершился в конце марта. "Спартак" не изъявил желания выкупать его трансфер. Данные не стопроцентные, нуждаются в подтверждении. Не думаю, что это большая потеря, у "Спартака" достаточно много центральных защитников, они все примерно одного уровня. Двое – Кутепов и Джикия – россияне. За исключением габаритов и жесткости, Маурисиу ничем не отличился. Да, ему надо сказать спасибо за победный гол в ворота "Терека". Но сказать, что он что-то существенное дал, я бы не рискнул.