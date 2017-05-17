Игорь Албин: "До 2 июня на новом стадионе в Петербурге будут идти работы по адаптации"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, проведший встречу с представителями СМИ, отметил, что все смогли своими глазами убедиться в строительной готовности нового стадиона на Крестовском острове.

При этом он добавил, что до 2 июня будут идти работы по адаптации арены, которая примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. В этот день она будет передана под управление оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА.

- Намечены мероприятия по испытанию тех отметок стадиона, где не бывал болельщик. - написал Албин в Твиттере. - По секторам стадиона они будут проведены до конца мая.

Комплексные испытания инженерных систем проводятся, они почти проведены, однако мы еще хотим проверить каждый сектор с помощью волонтеров.