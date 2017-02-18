Гулиев сменит "Спартак" на "Анжи"

По данным "СЭ", в ближайшее время "Анжи" может пополниться очередным новичком - им станет полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев. Сам 20-летний футболист дал согласие на переход в махачкалинский клуб. В данный момент "Анжи" и "Спартак" ведут переговоры о трансфере. В нынешнем сезоне Гулиев провел в ФНЛ 17 матчей за "Спартак-2".

Напомним, что летом прошлого года в "Анжи" перешли два игрока "Спартака" - Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев. Также в составе махачкалинцев выступает еще один экс-спартаковец - Сергей Брызгалов. Помимо этого, на просмотре в команде Александра Григоряна находятся бывшие футболисты красно-белых Александр Прудников и Дмитрий Кудряшов, который может войти в тренерский штаб "Анжи".

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