Гол Самедова принес "Спартаку" победу над "Анжи"

"Спартак" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России победил "Анжи" - 1:0. Единственный гол встречи на 67-й минуте забил полузащитник Александр Самедов. Отметим, что этот мяч стал первым для 32-летнего хавбека после возвращения в "Спартак".
Подопечные Массимо Карреры, лидирующие в турнирной таблице, благодаря этому успеху набрали 44 очка и теперь обходят ближайших преследователей - ЦСКА и "Зенит" - на восемь баллов.
Команда Александра Григоряна по-прежнему имеет в своем активе 20 очков и располагается на 11-м месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 1:0 (0:0)
Гол: Самедов, 67.
"Спартак": Ребров, Маурисиу (Ещенко, 69), Кутепов, Таски, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 90+2), Зобнин, Фернанду, Попов (Ананидзе, 60), Промес, Зе Луиш.
"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Кацаев (Асильдаров, 78), Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Будковский, Прудников (Хадарцев, 62).
Предупреждения: Фибель, 3. Яковлев, 28. Хубулов, 47. Тетрашвили, 58.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).
12 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена". 34456 зрителей.
GerychZ ✯
Meddle - Да чёт насмотрелся на сегодня..) СКА одолел Динаму, 5 минут радости, а теперь можно и Соловьёва глянуть ))
19:43
Старожил футбола
Прекрасно наладил связи между игроками Джано. После его выхода пропал сумбур и появилась понимание между игроками, стали проходить передачи.
19:42
Evpatii Kolovrat
Играли плохо, Зелик опять стал чудить, Каррере нужно немного гаички подзакрутиь . Федя сегодня тоже не понравился , очень много ошибался в передачах, а он сердце и мозг команды, Самедов забил классный гол, очерь рад за Сашу, ну и Каррера здорово усилил игру, выпустив " маленького Пирло" , Ананидзе хорошо обострял игру хитрыми передачами.Игра забывается, а результат остается. Спартак-Чемпион!!!
19:40
Meddle
Герыч, иди Ростов смотреть. Тут все ясно. Спартак еще один день чемпион.
19:37
GerychZ ✯
zenit08 - Ноу коммент, как грится..) Ненависти к Спартаку у меня конечно и близко никакой нет... Так, потроллить слегка, не более. Выиграете чемп, молодцы, что тут скажешь..) За таких болел смогу тока порадоваться...
19:34
Meddle
zenit08, здоровья Вам и удачи!
19:28
Pablo_75
А насчёт того что отрыв в 8 очков - это не чемпионство - понятное дело. Мы все помним, как ЦСКА отыграл у очень мощного тогда Зенита 10 очков, а Леонидий был признан чудотворцем. Но сейчас, кажется, в Спартаке очень хорошая атмосфера, спартаковцы выжмут максисмум, а ЦСКА и Зенит в нынешнем виде как-то не внушают мысль о подвигах.
19:27
zenit08
GerychZ === Перед тем как уйти отвечу вам, т.к. ваш комментарий совершенно нормален, а не пропитан "бомже-поросячьей" агрессией. Да, если Спартак выиграет я буду радоваться много дольше 5 минут. 15 лет, разумеется этому способствуют, тут и скрывать нечего. А "величие" - вещь очень субъективная. Кто может присвоить этот "титул"? Кто судьи? По мировым меркам Спартак и близко не великий клуб, ибо в Европе ничего не выиграл. По Российским - большой клуб точно, выигрывал много. И Зенит сейчас большой клуб в России: много выиграл за последнее время, является самым богатым и обладает одним из сильнейших составов. А слово "великий" мне вообще не особо нравится - пафоса много.
19:26
Meddle
Герыч, не сдавайся.
19:23
GerychZ ✯
zenit08 - Много не пей ))
19:21
Spartak-Online1
igorlvov,у меня тоже вроде как двойной)),День ФСИН и победа!
19:21
GerychZ ✯
King's Bounty 61 - Чё, Ростов и Барселону прошел? ))
19:20
King's Bounty 61
GerychZ ✯ King's Bounty 61 - А Аякс со Спартой просто мега супер-пупер клубы )) Как их Ростов прошел, уму непостижимо ) __________ ты сейчас досвистишься, что барселона тоже отстой.
19:18
zenit08
Впрочем участвовать в дискуссиях с соперниками сегодня желания нет. Всех с победой и до новых встреч! Болейте футболом=)
19:16
GerychZ ✯
zenit08 - Разница в том, что Зенит никогда себя не позиционировал "великим" клубом, а потом 50 лет или 100 разницы никакой нет... И досада моя может длится макс 5 минут, потому что спорт для меня не более чем шоу..) Так же как и радость от чемпионства Зенит, 5 минут и забыл... А для вас понимаю, после 15 лет, это как чудо чудное ))
19:16
zenit08
GerychZ === Если смотреть правде в глаза, то болельщику клуба, который имел безвыигрышные серии более 50 лет, странно писать что-то про 15 лет, не находите? Сегодня ничего кроме банальной глупости о Москвабаде и 15 годах вы и ваши собратья не пишут. Досада затмевает разум.
19:12
Meddle
igorlvov, внучку с Днем рождения!
19:07
zenit08
Pablo_75 === Совершенно согласен. На фоне Анжи, который вообще ничего не показал, Спартак был лучше. имел моменты. Но брака у Спартак было непривычно много. И реализация как всегда хромает, к сжоалению. Что мешало тому же Зе пробить не во вратаря, а в угол?
19:05
GerychZ ✯
Pablo_75 - Про чемпионскую игру погорячился ты конечно ) Никто ее не показывает. Просто вам везет больше и всего делов... Плюс Зенит с ЦСКА намного хуже в этом сезоне играют в сравнение с недавним прошлым. Нужно смотреть правде смело в глаза..)
19:04
Pablo_75
С обороной конечно проблемы, но русский Ювентус только строится.
19:03
П_о_в_а_р
Свинству Бой! --------------------- Значит, значит... Бодришься, но моск то уже всё понял, осознал, воспринял и успокоился. Не до конца успокоился, ещё есть что то призрачное типа слабой-слабой надежды (не Крупской), типа веры (не Брежневой) в чудо новогоднее... Но моск опять понимает, что всё это децкие сказки и надо менять цыгана на Бекиича и готовится к следующему сезону. А что делать?
19:01
Brig55
Рвите волосы, сыпте бестолковки пеплом, а Самедов забивает!!!
19:01
igorlvov
У меня СЧАСТЬЕ!!!!! День рождение внучки и СПАРТАК ОПЯТЬ на вершине!!!!!!!! Ради этого стоит жить!!!!!!! Спасибо СПАРТАК!!!!!!
19:01
Pablo_75
По поводу того, что Спартак не наиграл на победу. Коллеги, у нас в чемпионате очень маленький разрыв в классе команд. У нас нет Реала, Барсы и Баварии, у нас практически не бывает даже 5:0. Весьма оборонительный стиль игры, а в этом году просто дико низкая результативность. Идущий на втором-третьем месте ЦСКА забил 25 мячей в 19 встречах. Наш суперклуб Ростов забил 25 мячей в 18 встречах, из них шесть - в ворота дублёров Томи. Про низ таблицы уже не говорю. На этом фоне то, что сегодня сделал Спартак - совершенно достойно. Три раза били головой в упор. Навес на Самедов,а, когда он рухнул, а мог забивать с трёх метров. Три момента зе Луиша. Гол Самедова. И супермомент в конце, когда Зе не отдал пас Промесу. По нашим меркам это очень много, и Спартак на гол точно наиграл. Атака вообще шла неплохо, оборону Анжи удавалось растягивать, если после розыгрыша на одном фланге шёл перевод на другой - спартаковец оказывался там вообще совершенно один и без помех распоряжался мячом. Практически все навесы с флангов были зрячими, разумными, опасными, Анжи вверху снимал далеко не всё. Тактически совсем неплохая игра, подводил только Зе, транжиривший моменты и не отдававший пас вовремя. Ещё раз: мы определяем не чемпиона Испании или Германии, а чемпиона России.И на фоне нынешнего Зенита, нынешнего ЦСКА и Ростова, отстающего на полтора десятка очков - Спартак показывает вполне лидерскую, чемпионскую игру. Нам нечего стыдиться. Всех КБ с победой!!!
19:00
Brig55
Первый тайм СПАРТАК, показал -как не надо играть.
18:59
Свинству Бой!
П_о_в_а_р ///Нет! Я буду верить до момента пока математически не свершиться, я никогда не сдаюсь раньше времени. Шанс есть всегда, даже в доте ,а уж в футбике тем более. Но я готов к страшному, но это не значит ,что смерился.
18:57
Promesov
С победой! Очень важной!!!
18:57
GerychZ ✯
Понятна и оправдана радость мяса из Москвабада.. 15 лет, это просто ...дец )))
18:57
alex lav
Чемпионская игра народной команды....
18:54
m86m
болелы цска и зенита спасибо за коменты (столько желчи) спартаковцы с победой, но рано про чемпионство (барса-псж)
18:53