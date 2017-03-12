Гол Самедова принес "Спартаку" победу над "Анжи"

"Спартак" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России победил "Анжи" - 1:0. Единственный гол встречи на 67-й минуте забил полузащитник Александр Самедов. Отметим, что этот мяч стал первым для 32-летнего хавбека после возвращения в "Спартак".

Подопечные Массимо Карреры, лидирующие в турнирной таблице, благодаря этому успеху набрали 44 очка и теперь обходят ближайших преследователей - ЦСКА и "Зенит" - на восемь баллов.

Команда Александра Григоряна по-прежнему имеет в своем активе 20 очков и располагается на 11-м месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Спартак" (Москва) - "Анжи" (Махачкала) - 1:0 (0:0)

Гол: Самедов, 67.

"Спартак": Ребров, Маурисиу (Ещенко, 69), Кутепов, Таски, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 90+2), Зобнин, Фернанду, Попов (Ананидзе, 60), Промес, Зе Луиш.

"Анжи": Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Кацаев (Асильдаров, 78), Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Будковский, Прудников (Хадарцев, 62).

Предупреждения: Фибель, 3. Яковлев, 28. Хубулов, 47. Тетрашвили, 58.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Стипиди (Краснодар), Колосков (Уфа).

12 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена". 34456 зрителей.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"