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Годвин Обадже: "Я очень заинтересован в подписании контракта со "Спартаком"

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Годвин ОБАДЖЕ.Что за африканец собрался в "Спартак"

Нападающий "Викки Туристс" Годвин Обадже в ближайшее время может стать игроком "Спартака". Ожидается, что на следующей неделе 19-летний нигериец прибудет в Россию для просмотра в столичном клубе.

– В понедельник я вылетаю из Нигерии в Россию на просмотр в "Спартаке", – приводит sportsnigeria.com слова Обадже. – Клуб заинтересован во мне, однако в команде хотят, чтобы я на протяжении нескольких недель принимал участие в тренировочном процессе, прежде чем подписать контракт. Для меня это очень серьезный вызов. Я очень заинтересован в подписании контракта со "Спартаком".

Обадже с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром завершившегося месяц назад чемпионата Нигерии.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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old grumbler

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