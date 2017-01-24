Глушаков взял интервью у Трахтенберга

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков взял интервью у главы пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга. Отвечая на вопрос хавбека, он признался в любви к клубу.

– Федорович, я первый футболист, который берет у вас интервью. Что для вас "Спартак"? – спросил Глушаков.

– "Спартак", признаться, Денис – это моя первая любовь. А если первая любовь – это значит навсегда, – ответил Трахтенберг.

"Беру сенсационное интервью у легенды "Спартака" и ухожу в журналисты. Через 10 лет", – написал Глушаков.