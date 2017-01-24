Глушаков взял интервью у Трахтенберга

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков взял интервью у главы пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга. Отвечая на вопрос хавбека, он признался в любви к клубу.
– Федорович, я первый футболист, который берет у вас интервью. Что для вас "Спартак"? – спросил Глушаков.
– "Спартак", признаться, Денис – это моя первая любовь. А если первая любовь – это значит навсегда, – ответил Трахтенберг.
"Беру сенсационное интервью у легенды "Спартака" и ухожу в журналисты. Через 10 лет", – написал Глушаков.
Беру сенсационное интервью у легенды Спартака и ухожу в журналисты. Через 10 лет!☝🏼😂#леонид #федорович #трахтенберг #легенда #спартак #журналист #краснобелыйнавсегда #спартакмосква #это #жизнь #любовь #любовьвсейжизни #spartak #moscow #repost #москва #столица #футбол #болельщики #фратрия #команда #сборы #абудаби #эмираты #fcsm #оаэ#видео#матчтв #всенаматч
miaitalia
Я чего то не догоню никак.... Нам Всем , болельщикам РАЗНЫХ команд , зачем ежедневно СТООООЛЬКОООО спартака????... Спорт- Экспресс , ответьте пожалуйста , ЗАЧЕМ?... У Спартака своего сайта нет что-ли???... Зачем мне новость , что у зе Луиша сегодня днюха, следующая новость - что его СМ поздравил , ....следующая новость - что ему подарили и что он хотел бы... Возьму на себя наглость заявить за остальных - Нам ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ это НЕ ИНТЕРЕСНОООО!.................... Почему Вы не пишите что днюха у игрока Томи или Амкара???...и кто его поздравил и что он сам хочет в качестве подарка.... Я читаю Спорт- Экспресс со дня его основания, но чем дальше , тем мне кажется , что я читаю сайт ФК Спартак Москва. . Сколько можно???...Устали... Харэ засорять обще-российскую газету . СЭ - ОЧНИТЕСЬ!!!!! У Спартака есть свой сайт!!!
16:04 24 января
merniloskut
Maestro_R - хорошее настроение в команде это тоже залог успеха! Чай не бамжы какие, чтобы горбушки последние отбирать!
13:44 24 января
Maestro_R
Много стало Глушакова((( Так всю энергию истратит на СМИ, а надо на СМ! Как бы весной не аукнулась вся эта ода улыбчивому капитану...
13:10 24 января
баламошка
Да, мы радостно захрюкали.
13:02 24 января
= Даль =
Миллионная армия спартачей в восторге!
12:25 24 января