11:26 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков взял интервью у Трахтенберга

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков взял интервью у главы пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга. Отвечая на вопрос хавбека, он признался в любви к клубу.

– Федорович, я первый футболист, который берет у вас интервью. Что для вас "Спартак"? – спросил Глушаков.

– "Спартак", признаться, Денис – это моя первая любовь. А если первая любовь – это значит навсегда, – ответил Трахтенберг.

"Беру сенсационное интервью у легенды "Спартака" и ухожу в журналисты. Через 10 лет", – написал Глушаков.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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miaitalia

Я чего то не догоню никак.... Нам Всем , болельщикам РАЗНЫХ команд , зачем ежедневно СТООООЛЬКОООО спартака????... Спорт- Экспресс , ответьте пожалуйста , ЗАЧЕМ?... У Спартака своего сайта нет что-ли???... Зачем мне новость , что у зе Луиша сегодня днюха, следующая новость - что его СМ поздравил , ....следующая новость - что ему подарили и что он хотел бы... Возьму на себя наглость заявить за остальных - Нам ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ это НЕ ИНТЕРЕСНОООО!.................... Почему Вы не пишите что днюха у игрока Томи или Амкара???...и кто его поздравил и что он сам хочет в качестве подарка.... Я читаю Спорт- Экспресс со дня его основания, но чем дальше , тем мне кажется , что я читаю сайт ФК Спартак Москва. . Сколько можно???...Устали... Харэ засорять обще-российскую газету . СЭ - ОЧНИТЕСЬ!!!!! У Спартака есть свой сайт!!!

16:04 24 января

merniloskut

Maestro_R - хорошее настроение в команде это тоже залог успеха! Чай не бамжы какие, чтобы горбушки последние отбирать!

13:44 24 января

Maestro_R

Много стало Глушакова((( Так всю энергию истратит на СМИ, а надо на СМ! Как бы весной не аукнулась вся эта ода улыбчивому капитану...

13:10 24 января

баламошка

Да, мы радостно захрюкали.

13:02 24 января

= Даль =

Миллионная армия спартачей в восторге!

12:25 24 января

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