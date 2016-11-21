Гендиректор "Амкара": "Со "Спартаком" никаких бумаг не подписано"

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин в разговоре с корреспондентом "СЭ" отказался комментировать информацию о том, что вратарь Александр Селихов прошел медобследование в "Спартаке". Он подчеркнул, что клубы пока не достигли письменной договоренности о трансфере.

– Появилась информация о том, что Селихов прошел медобследование в сопровождении врача "Спартака".

– У меня нет такой информации. Сложно комментировать слухи. Будут факты, тогда можно разговаривать.

– То есть пока никакой договоренности со "Спартаком" нет?

– Нет, никаких бумаг не подписано. Рано говорить об этом. (Любовь КОНЯЕВА)

Селихов в сопровождении врача "Спартака" прошел обследование