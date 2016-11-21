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Селихов в сопровождении врача "Спартака" прошел медобследование

Александр СЕЛИХОВ после прохождения медобследования в Москве. Фото "СЭ"
Александр СЕЛИХОВ после прохождения медобследования в Москве. Фото "СЭ"
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Вратарь "Амкара" Александр Селихов в 11.00 в сопровождении руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова покинул одну из московских клиник, где проходил медобследование. От каких-либо комментариев футболист отказался.

 
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Напомним, ранее гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил "СЭ", что зимой команду может покинуть кто угодно, а по Селихову есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов. При этом агент Павел Андреев опроверг информацию, что сделка уже оформлена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

 

 

 

 

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