Селихов в сопровождении врача "Спартака" прошел медобследование

Вратарь "Амкара" Александр Селихов в 11.00 в сопровождении руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова покинул одну из московских клиник, где проходил медобследование. От каких-либо комментариев футболист отказался.

Напомним, ранее гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил "СЭ", что зимой команду может покинуть кто угодно, а по Селихову есть предложение не только от "Спартака", но и еще от пары клубов. При этом агент Павел Андреев опроверг информацию, что сделка уже оформлена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)