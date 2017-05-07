Евгений Бушманов: "Уйдя в раздевалку, Каррера выразил недовольство качеством игры"

Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов выразил мнение, что эмоции главного тренера красно-белых Массимо Карреры после матча 27-го тура с "Томью" (1:0) вызваны большим давлением из-за того, что команда давно не выигрывала золотые медали. Напомним, вчера итальянский специалист после встречи не пришел на пресс-конференцию.

– Игра тяжелая для "Спартака", потому что ребята понимают – чемпионство очень близко и напряжение достаточно высокое, – сказал Бушманов. – Тем более, оно в таких случаях возрастает. Поэтому не получилось яркой игры. Но самое важное, что москвичи набрали три очка. А так чувствовалась спешка в игре. Спартаковцы хотели быстрее забить и решить вопрос. Это помешало забить больше мячей.

– Зе Луиша заменили по ходу матча. Он действительно плохо сыграл?

– Он провел не лучший свой матч. Наверное, это можно сказать практически про любого игрока "Спартака".

– Что скажете о поведении Массимо Карреры после матча, который сразу ушел в раздевалку и потом не стал общаться с прессой?

– Думаю, это все идет от напряжения. Он был не очень доволен качеством игры и выразил это таким образом. Думаю, и давление тоже сказалось. "Спартак" давно не выигрывал чемпионство. На тренера давление идет в несколько раз выше. Вся ответственность лежит на нем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)