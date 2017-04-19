Елена Веснина: "Потрясло, как на футболе 25 тысяч человек хором кричали матом"

Лидер сборной России на предстоящем матче Кубка федерации с Бельгией Елена Веснина рассказала, что больше всего ее потрясло во время посещения матча между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1) в минувшие выходные.

– Игра нам очень понравилась, я впервые была на таком важном матче – 45 тысяч зрителей. Но еще меня потрясло, как из этих 45 тысяч 25 хором кричали матом, – отметила Веснина. – А рядом дети сидят – отцы с сыновьями, дедушки с внуками пришли на футбол, увидеть такое зрелище. Выходит, двойные стандарты – в театре, значит, у нас нельзя лишний раз слово сказать, а тут 25 тысяч четко, ясно, отчетливо скандируют то, что и повторять не будешь. Мы с Настей даже шутили – да, на теннисе у нас немного не так, совсем чуточку.

Игра между сборными России и Бельгии пройдет в столичном спорткомплексе "Лужники", ее победитель получит право на будущий год выступать в мировой группе Кубка федерации. (Антон БАБОШИН)