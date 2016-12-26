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Джикия стал игроком "Спартака"

Сегодня. Москва. Георгий ДЖИКИЯ и генеральный директор "Спартака" Сергей РОДИОНОВ. Фото ФК "Спартак"
Сегодня. Москва. Георгий ДЖИКИЯ и генеральный директор "Спартака" Сергей РОДИОНОВ. Фото ФК "Спартак"
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"Спартак" и "Амкар" подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 23-летнего защитника Георгия Джикии, информирует официальный сайт красно-белых.

 
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Кандидат в сборную России выступал за "Амкар" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за пермскую команду 16 матчей и забил один гол. Сегодня Джикия заключил с "Спартаком" долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.

По словам представителя агентства iSport Вадима Шпинева, Джикия подписал контракт с красно-белыми на четыре с половиной года.

– Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт, – сказал Джикия. – Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей.

Таким образом, Джикия стал вторым новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно после еще одного игрока "Амкара" – вратаря Александра Селихова.

Вадим Шпинев: "Джикия подписал контракт со "Спартаком" на четыре с половиной года"

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http://www.spartak.com/main/news/261216j/

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КОММЕНТАРИИ (41)
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Гарик "внук Наташи" Попов

Ясен-Красен! Селихов, Джикия... Бомжи и Генка Петухов слюной подавились. ))) 21:37____________Ну дык,ясен-красен. Такие игрочищи!!!! Чё там бомжи и Гена. МЮ и Барса плачут.

21:45

Ясен-Красен!

Селихов, Джикия... Бомжи и Генка Петухов слюной подавились. )))

21:37

Валерий Милан-Монако

Parasenok достаточно глянуть на культурную составляющую среду.их обычаи,в чём они преуспевают,чтоб дать оценку...Читаешь архив СССР,когда умоляли они им дать работу в их регионе)(дали им строить агрегаты машиностроение) после чего из за рубежа понеслись жалобы брака(( Знаете какой ответ мы услышали? А что вы хотите(мы кроме выращивания винограда ничего делать не умеем(и бегать за баранами с криками не уйдёшь шашлык) А в каком положение находится рейтинг сборной Грузии и клубный коэффициент ?(( Думаю,всем ответ очевиден((Джано Ананидзе исключение -он наполовину русский. А что касается Джикия,то уровень его игры не впечатляет(чтоб рассчитывать на усиление((любой игрок Спартака его амплуа сильнее

21:24

Гарик "внук Наташи" Попов

Перспективный трансфер.

21:22

Albertino

Подводник,надень намордник!!!!!))Он-защитник!!!

21:04

spartak ekspress

завершил карьеру жаль такой молодой еще

21:03

Parasenok

Валерий Милан-Монако, МОЖНО ПОДУМАТЬ, ЧТО В мОНАКО НЕА АБОРИГЕНОВ ))) Но главное, что не Кокорина, Шатова и Дзюбу)))

20:54

Puncher

Podvodnik-он защитник,Селихов и Лунев вообще не забивали...

20:30

sozerzator

Багров Где ты, чушка? Что ты хотел сказать? Я внимательно тебя выслушаю.

20:28

MAYERICK

На каком рынке дАрогой тАрговать паштЭтом будЭт?..................

20:16

Айртон

Защитник пермского «Амкара» и сборной России Георгий Джикия может продолжить карьеру в петербургском «Зените». «Сине-бело-голубые» рассчитывают подписать 23-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.))

20:16

sozerzator

Багров Чем же, родной, просвети.

20:15

asc0002

Ананизде, Джикия, Мелкадзе + Окриашвили и можно смело 1 место в чемпионате Грузии брать!))

20:11

= Даль =

Дзадза + Депай =Джикия. Спартак санкциями не взять.

20:04

Ралпачан Фляйшманъ

"Будем растить пару дефов на ЧМ-2018", - ору)))))))

20:00

Тони Старк

Ну теперь амкар точно обойдут))То бенатия говорят интересен,а по факту какая то джикия,видимо вместо депая как всегда очередная аппетитная мукунка приедет)

19:56

Багров

паоло росси и не говори,то ли дело все остальные,русский на русском

19:54

паоло росси

истинно народная команда, армяне, грузины, негры, киргизы, таджики и прочие

19:53

Багров

sozerzator дружок ты только что пыжился знанием языка и так лажаешь

19:51

tor12

хорошая была команда - амкар

19:48

Podvodnik

Завидная результативность, 16 матчей-один гол. Такие бомбардиры нужны стаду.

19:47

sozerzator

Багров Тебе только комменты режут? Приятно, приятно...

19:46

Багров

вроде не супермастера взяли,однако бомжеконям режет,приятно,приятно...

19:44

Гаттузо добр

Вонючие и конюшня кипятком уже начали?

19:34

sozerzator

А-спид Согласен, пацан не в тренде

19:28

А-спид

Джикия завязал с большим футболом. Жаль, талантливый парень был.

19:15

Айл би бэк

Гаттузо

19:10

safari1985

даешь если больше русских к нам

19:04

safari1985

Кутепов и Джикия. Будем растить пару дефов на ЧМ-2018

19:01

sergant89

Джикия - левый крайний. Теперь первого брата сначала на лавку сплавят, а потом в Арсенал к второму брату.

18:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ