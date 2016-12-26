Джикия стал игроком "Спартака"

"Спартак" и "Амкар" подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 23-летнего защитника Георгия Джикии, информирует официальный сайт красно-белых.
Кандидат в сборную России выступал за "Амкар" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за пермскую команду 16 матчей и забил один гол. Сегодня Джикия заключил с "Спартаком" долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.
По словам представителя агентства iSport Вадима Шпинева, Джикия подписал контракт с красно-белыми на четыре с половиной года.
– Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт, – сказал Джикия. – Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей.
Таким образом, Джикия стал вторым новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно после еще одного игрока "Амкара" – вратаря Александра Селихова.
Вадим Шпинев: "Джикия подписал контракт со "Спартаком" на четыре с половиной года"
Гарик "внук Наташи" Попов
Ясен-Красен! Селихов, Джикия... Бомжи и Генка Петухов слюной подавились. ))) 21:37____________Ну дык,ясен-красен. Такие игрочищи!!!! Чё там бомжи и Гена. МЮ и Барса плачут.
21:45
Ясен-Красен!
Селихов, Джикия... Бомжи и Генка Петухов слюной подавились. )))
21:37
Валерий Милан-Монако
Parasenok достаточно глянуть на культурную составляющую среду.их обычаи,в чём они преуспевают,чтоб дать оценку...Читаешь архив СССР,когда умоляли они им дать работу в их регионе)(дали им строить агрегаты машиностроение) после чего из за рубежа понеслись жалобы брака(( Знаете какой ответ мы услышали? А что вы хотите(мы кроме выращивания винограда ничего делать не умеем(и бегать за баранами с криками не уйдёшь шашлык) А в каком положение находится рейтинг сборной Грузии и клубный коэффициент ?(( Думаю,всем ответ очевиден((Джано Ананидзе исключение -он наполовину русский. А что касается Джикия,то уровень его игры не впечатляет(чтоб рассчитывать на усиление((любой игрок Спартака его амплуа сильнее
21:24
Гарик "внук Наташи" Попов
Перспективный трансфер.
21:22
Albertino
Подводник,надень намордник!!!!!))Он-защитник!!!
21:04
spartak ekspress
завершил карьеру жаль такой молодой еще
21:03
Parasenok
Валерий Милан-Монако, МОЖНО ПОДУМАТЬ, ЧТО В мОНАКО НЕА АБОРИГЕНОВ ))) Но главное, что не Кокорина, Шатова и Дзюбу)))
20:54
Puncher
Podvodnik-он защитник,Селихов и Лунев вообще не забивали...
20:30
sozerzator
Багров Где ты, чушка? Что ты хотел сказать? Я внимательно тебя выслушаю.
20:28
MAYERICK
На каком рынке дАрогой тАрговать паштЭтом будЭт?..................
20:16
Айртон
Защитник пермского «Амкара» и сборной России Георгий Джикия может продолжить карьеру в петербургском «Зените». «Сине-бело-голубые» рассчитывают подписать 23-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.))
20:16
sozerzator
Багров Чем же, родной, просвети.
20:15
asc0002
Ананизде, Джикия, Мелкадзе + Окриашвили и можно смело 1 место в чемпионате Грузии брать!))
20:11
= Даль =
Дзадза + Депай =Джикия. Спартак санкциями не взять.
20:04
Ралпачан Фляйшманъ
"Будем растить пару дефов на ЧМ-2018", - ору)))))))
20:00
Тони Старк
Ну теперь амкар точно обойдут))То бенатия говорят интересен,а по факту какая то джикия,видимо вместо депая как всегда очередная аппетитная мукунка приедет)
19:56
Багров
паоло росси и не говори,то ли дело все остальные,русский на русском
19:54
паоло росси
истинно народная команда, армяне, грузины, негры, киргизы, таджики и прочие
19:53
Багров
sozerzator дружок ты только что пыжился знанием языка и так лажаешь
19:51
tor12
хорошая была команда - амкар
19:48
Podvodnik
Завидная результативность, 16 матчей-один гол. Такие бомбардиры нужны стаду.
19:47
sozerzator
Багров Тебе только комменты режут? Приятно, приятно...
19:46
Багров
вроде не супермастера взяли,однако бомжеконям режет,приятно,приятно...
19:44
Гаттузо добр
Вонючие и конюшня кипятком уже начали?
19:34
sozerzator
А-спид Согласен, пацан не в тренде
19:28
А-спид
Джикия завязал с большим футболом. Жаль, талантливый парень был.
19:15
Айл би бэк
Гаттузо
19:10
safari1985
даешь если больше русских к нам
19:04
safari1985
Кутепов и Джикия. Будем растить пару дефов на ЧМ-2018
19:01
sergant89
Джикия - левый крайний. Теперь первого брата сначала на лавку сплавят, а потом в Арсенал к второму брату.
18:59