Джикия стал игроком "Спартака"

"Спартак" и "Амкар" подписали трансферный контракт о переходе в московский клуб 23-летнего защитника Георгия Джикии, информирует официальный сайт красно-белых.

Кандидат в сборную России выступал за "Амкар" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за пермскую команду 16 матчей и забил один гол. Сегодня Джикия заключил с "Спартаком" долгосрочный контракт, который вступает в силу 27 декабря 2016 года.

По словам представителя агентства iSport Вадима Шпинева, Джикия подписал контракт с красно-белыми на четыре с половиной года.

– Очень рад, что "Спартак" принял решение подписать со мной контракт, – сказал Джикия. – Готов оправдать доверие и двигаться только вперед. Рассчитываю, прежде всего, закрепиться в основном составе и сделаю все, чтобы помочь команде добиться поставленных перед ней целей.

Таким образом, Джикия стал вторым новичком "Спартака" в зимнее трансферное окно после еще одного игрока "Амкара" – вратаря Александра Селихова.

Вадим Шпинев: "Джикия подписал контракт со "Спартаком" на четыре с половиной года"