Дмитрий Селюк: "Каррера забрал из "Милана" обузу"

Агент Дмитрий Селюк отметил, что переход в "Милан" Луиза Адриану стал худшим трансфером Италии. По словам менеджера, Массимо Каррера забрал у итальянской команды обузу.

- Луиз Адриану - худший трансфер Италии, - заявил Селюк в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Человек, который за год не сыграл ни одного матча, на один, может быть, вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для "Милана", Галлиани и Берлускони - забрал обузу из клуба.