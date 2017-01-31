08:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дмитрий Селюк: "Каррера забрал из "Милана" обузу"

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Агент Дмитрий Селюк отметил, что переход в "Милан" Луиза Адриану стал худшим трансфером Италии. По словам менеджера, Массимо Каррера забрал у итальянской команды обузу.

- Луиз Адриану - худший трансфер Италии, - заявил Селюк в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Человек, который за год не сыграл ни одного матча, на один, может быть, вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для "Милана", Галлиани и Берлускони - забрал обузу из клуба.  

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Гаттузо зол!

Сколько было лет раннему Велику? Тот-то и оно. А тут год без игровой практики, да еще и тридцатник уже скоро ,а для напа это приговор по скорости и резкости. А он это уже потерял до того и превратился в столбик на углу штрафной, который ждет удачного отскока никак не напрягая защей и больше ничего на поле не делает.

13:42

fedland

Для селюка освободилось место в цирке. убирать за животными...

13:33

Jean4

Все покажет время, кем он станет. Условным Барриосом или Веллитоном раннего разлива, посмотрим.

13:31

werder63

Только такие обузы как Селюк и могли связаться с такими обузами, как Траоре и Джафар))) А этому агентику сейчас важно ТУПО пропиариться, ибо его "мертвые" в футбольном плане игроки имеют спрос "НИЖЕ ПЛИНТУСА"! Вот только теперь НИ ОДИН УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ футболист не свяжется с таким вот Селюком!

12:30

Старожил футбола

Все хорошо! Салоюк игроков превращает в обузу, а Карерра обузу в игроков! Они просто на разных ступенях футбольной лестницы: поэтому Карерра возглавляет ЧР!!!

11:58

armi

DMisha4 -- Остается дождаться конца сезона и проверить, насколько адекватны комментарии Селюка. 09:49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Извини, а разве сейчас уже не понятно, что он на каждом шагу врет и даже не помнит, что соврал в прошлый раз???

11:27

shpasic

Адриано на полгода-то точно хватит - обычно по приезду все новички жгут. как, впрочем, жжёт и Селюк, который свою "обузу" из ЦСКА никуда не может пристроить)

11:25

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Я так думаю Каррера место себе уже греет,в Милане..)))

11:00

NoName

Да, надо было конечно Траоре у него забирать или супермегаталантище - Джафара!

10:43

Гаттузо зол!

Селюк конечно еще тот га...нюк, но тут он прав на 107%. Милан скинул просто мега шлак. Старичка с перебитым паспортом ,год не игравшего и на футбик уже забившего, потерявшего скорость и резкость. Это еще один жирный Бариоз в свинарне. Игрок, который не смог выиграть конкуренцию у посредственного Лападулы и средненького Ньянга. Это все , что нужно знать об этом чучеле.

10:25

Тони Старк

Теперь у срамтака появятся свои условные лосины от траоре,после ухода из шахтёра где ему мячи доставляли прямо на ногу такие мастера как алекс тейшейру,дуглас коста и виллиан срамтаковский новичок луиза в милане осознал то,что он средней игрочишка,а потом это осознал и тренерский штаб милана,а вот менеджмент спартачка как обычно жидко........престарелый айзер и лавочник массай это трансферные находки от хрюшек.

10:24

Айртон

Как можно сравнивать Италию и Россию?)) Думбия в Россия считался суперигроком, а в Италии сдулся, не успев приехать.)) Да в Италии можно и во второй лиги игроков брать, они в России будут звёздами первой величины!))

10:17

DMisha4

Остается дождаться конца сезона и проверить, насколько адекватны комментарии Селюка.

09:49

Exsorsist

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) так это ты визжишь на каждой спартаковской ветке! )))) А отходы, это как раз то что ты постишь визжа.))))))

09:45

Jean4

Селюк это тот клован, который Гинеру Траоре втюхал и до сих пор кричит, что это топ-бомбардир? Тогда я умываю руки )))

09:23

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не визжите. рано еще, весной резать будут. статистика - вещь упрямая. и селюк об этом говорит. срамтак отличился сбором отходов этой зимой. с другой стороны отходы - незаменимая вещь в свинарнике!))

09:13

echo2011

Не слишком ли много Селюка стало в газете? С чего ему такая честь? Ладно,Исинбаева,хотя и её постоянное присутствие не по делу стало раздражать.

09:01

Fila87

Селюк неадекват. Как рот откроет, так воняет как из помойки. И так уже все поняли, что лучшие игроки у него, и лучшие трансферы тоже его рук дело!!!

08:39

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Материалы других СМИ