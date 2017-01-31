Дмитрий Селюк: "Каррера забрал из "Милана" обузу"

Агент Дмитрий Селюк отметил, что переход в "Милан" Луиза Адриану стал худшим трансфером Италии. По словам менеджера, Массимо Каррера забрал у итальянской команды обузу.
- Луиз Адриану - худший трансфер Италии, - заявил Селюк в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Человек, который за год не сыграл ни одного матча, на один, может быть, вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для "Милана", Галлиани и Берлускони - забрал обузу из клуба.
Гаттузо зол!
Сколько было лет раннему Велику? Тот-то и оно. А тут год без игровой практики, да еще и тридцатник уже скоро ,а для напа это приговор по скорости и резкости. А он это уже потерял до того и превратился в столбик на углу штрафной, который ждет удачного отскока никак не напрягая защей и больше ничего на поле не делает.
13:42
fedland
Для селюка освободилось место в цирке. убирать за животными...
13:33
Jean4
Все покажет время, кем он станет. Условным Барриосом или Веллитоном раннего разлива, посмотрим.
13:31
werder63
Только такие обузы как Селюк и могли связаться с такими обузами, как Траоре и Джафар))) А этому агентику сейчас важно ТУПО пропиариться, ибо его "мертвые" в футбольном плане игроки имеют спрос "НИЖЕ ПЛИНТУСА"! Вот только теперь НИ ОДИН УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ футболист не свяжется с таким вот Селюком!
12:30
Старожил футбола
Все хорошо! Салоюк игроков превращает в обузу, а Карерра обузу в игроков! Они просто на разных ступенях футбольной лестницы: поэтому Карерра возглавляет ЧР!!!
11:58
armi
DMisha4 -- Остается дождаться конца сезона и проверить, насколько адекватны комментарии Селюка. 09:49 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Извини, а разве сейчас уже не понятно, что он на каждом шагу врет и даже не помнит, что соврал в прошлый раз???
11:27
shpasic
Адриано на полгода-то точно хватит - обычно по приезду все новички жгут. как, впрочем, жжёт и Селюк, который свою "обузу" из ЦСКА никуда не может пристроить)
11:25
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Я так думаю Каррера место себе уже греет,в Милане..)))
11:00
NoName
Да, надо было конечно Траоре у него забирать или супермегаталантище - Джафара!
10:43
Гаттузо зол!
Селюк конечно еще тот га...нюк, но тут он прав на 107%. Милан скинул просто мега шлак. Старичка с перебитым паспортом ,год не игравшего и на футбик уже забившего, потерявшего скорость и резкость. Это еще один жирный Бариоз в свинарне. Игрок, который не смог выиграть конкуренцию у посредственного Лападулы и средненького Ньянга. Это все , что нужно знать об этом чучеле.
10:25
Тони Старк
Теперь у срамтака появятся свои условные лосины от траоре,после ухода из шахтёра где ему мячи доставляли прямо на ногу такие мастера как алекс тейшейру,дуглас коста и виллиан срамтаковский новичок луиза в милане осознал то,что он средней игрочишка,а потом это осознал и тренерский штаб милана,а вот менеджмент спартачка как обычно жидко........престарелый айзер и лавочник массай это трансферные находки от хрюшек.
10:24
Айртон
Как можно сравнивать Италию и Россию?)) Думбия в Россия считался суперигроком, а в Италии сдулся, не успев приехать.)) Да в Италии можно и во второй лиги игроков брать, они в России будут звёздами первой величины!))
10:17
DMisha4
Остается дождаться конца сезона и проверить, насколько адекватны комментарии Селюка.
09:49
Exsorsist
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) так это ты визжишь на каждой спартаковской ветке! )))) А отходы, это как раз то что ты постишь визжа.))))))
09:45
Jean4
Селюк это тот клован, который Гинеру Траоре втюхал и до сих пор кричит, что это топ-бомбардир? Тогда я умываю руки )))
09:23
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не визжите. рано еще, весной резать будут. статистика - вещь упрямая. и селюк об этом говорит. срамтак отличился сбором отходов этой зимой. с другой стороны отходы - незаменимая вещь в свинарнике!))
09:13
echo2011
Не слишком ли много Селюка стало в газете? С чего ему такая честь? Ладно,Исинбаева,хотя и её постоянное присутствие не по делу стало раздражать.
09:01
Fila87
Селюк неадекват. Как рот откроет, так воняет как из помойки. И так уже все поняли, что лучшие игроки у него, и лучшие трансферы тоже его рук дело!!!
08:39