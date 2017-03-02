Дмитрий Комбаров: "Каррера эмоции подкрепляет нецензурными словечками. Не буду повторять"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров дал обстоятельное интервью одному из авторов "Разговора по пятницам" Юрию ГОЛЫШАКУ. Первыми цитаты из интервью узнают подписчики страницы "СЭ" в "Фейсбуке".

– Давайте продолжим фразу: "Каррера меня научил"…

– Сложный вопрос. Давайте следующий.

– Аленичев чему-то научил?

– Тоже следующий.

– У Кобелева два любимых слова – "Нет" и "Зачем?". У Карпина – "Ну и?.." Любимые слова Карреры?

– Эмоции подкрепляет нецензурными словечками. Не буду повторять.

– На русском?! Уже научили?

– Ну что вы, на итальянском! Думает, мы не понимаем. Но, во-первых, у нас Сальва (Боккетти. – Прим. "СЭ") долго играет, да и я часто ездил в сборную к Капелло, тот через переводчика общался. У него тоже проскакивали фразочки. А у меня отложилось.

– Человек в "Ювентусе" играл. Неужели ничего не рассказывал?

– Да время от времени рассказывает. Вот сегодня сказал: "В наше время поля не поливали вообще!" Но историй не так много, мы работаем.

– Самые забавные тренерские фразы на вашей памяти?

– Это надо подумать… Карпин много интересного говорил – но вот эту интонацию передать на бумаге? Увидит что-то техничное со стороны футболиста, усмехнется: "Какая Бразилия?!" Или сам с нами играет, забьет гол – снова: "Какая Бразилия?!" А я как-то ответил: "Какая Россия?"

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