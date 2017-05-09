Денис Маслов: "Амкар" и так уже помог "Спартаку": продал двух футболистов, обыграл "Зенит"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов отметил, что онлайн-продажа билетов на матч 28-го тура чемпионата России против "Спартака" завершена. Маслов подчеркнул, что клуб намерен поздравить экс-игроков команды Александра Селихова и Георгия Джикию с чемпионством в составе "Спартака".

– В прошлом туре мы продали билетов гораздо больше, чем пришло людей на стадион, – сказал Маслов. – Болельщики из-за плохой погоды просто не пришли на матч (с ЦСКА. – Прим. "СЭ"). На игру со "Спартаком" онлайн-продажи завершены, но билеты можно купить в кассах, и мы ждем большого наплыва болельщиков и надеемся, что дождя со снегом не будет. Надеемся на аншлаг.

– Но "Спартак" уже стал чемпионом.

– Ну и что? Мы, кстати, 2 года назад обыгрывали действующего чемпиона, когда в Пермь приезжал "Зенит". Нам нужно побеждать. Мы пока не обеспечили себе место в десятке, хотим улучшить результат прошлого сезона. Хотим расти, играть на победу. Намерены поздравить наших парней – Джикию и Селихова – с чемпионством, но точно не победой. Подарим им что-нибудь другое. "Амкар" и так помог "Спартаку" – продал двух футболистов, обыграл "Зенит"... (Сергей ЕГОРОВ)

Отметим, что матч "Амкар" - "Спартак" состоится в субботу, 13 мая, и начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.