Денис Мацуев: "Третий концерт Рахманинова" придется играть в более высоком темпе, чтобы успеть увидеть матч "Спартак" – "Зенит"

Всемирно известный пианист, посол ЧМ-2018 и болельщик "Спартака" Денис Мацуев выразил сожаление, что не сможет посетить матч красно-белых с "Зенитом" в рамках 23-го тура чемпионата России. Он отметил, что должен был совершить первый удар в игре как посол чемпионата мира-2018.

– Думал, матч будет 15 апреля. Я должен был делать первый удар, как посол чемпионата мира 2018 года, – сказал Мацуев. – А игру назначили на 16-е. Как назло, в этот день у меня открытие Пасхального фестиваля с Валерием Гергиевым в Большом зале Московской консерватории. Ровно в 19.00. Такого злого Мацуева давно никто не видел. Теперь мне "Третий концерт Рахманинова" придется играть в более высоком темпе, чтобы успеть посмотреть по телевизору хотя бы на второй тайм. (Сергей АСТАХОВ)