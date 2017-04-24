17:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Завтра матч. Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков извинился перед болельщиками за красную карточку, полученную в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:3). Хавбек сборной России не примет участие во встрече 25-го тура с "Уралом", которая пройдет завтра.

Напомним, как уже сообщал "СЭ", судья Михаил Вилков показал Глушакову красную карточку после подсказки, в протокол матча внесена следующая формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)". 

- Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь, - написал Глушаков в "Инстаграме".

Встреча 25-го тура "Спартак" – "Урал" состоится во вторник, 25 апреля, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию матча.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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ЗЮК

Бомжекони развонялись,думая пустыми головами.

18:02

Хряк

Глушаков, по сравнению с конскими Рахимичем, Вернблумом - невинная золушка.:)

17:54

совва

alex-ls соси как кони и тебя не будут удалять ___________ личный опыт или у коня .....?))

17:50

shpasic

у Игоря Денисова тоже только одна или две красных за карьеру, а он отыграл почти в полтора раза больше.

17:45

Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

Теперь еще нужно дождаться первого пенальти, поставленного за игру рукой Комбарова...

17:38

карельский свинопас

по большому счету,еще до этого фола должен был получить пару жк.....

17:32

Свинству Бой!

Да только в части этого сезона должно было быть уже три, а за все время не меньше 7-8.

17:31

Rastan

Первая красная только благодаря "благосклонности" судей. Будем надеяться, что Глушаков извлечёт правильные выводы.

17:27

Басист

Сто процентов не последняя. Уже в этом году в еврокубках схлопочет.

17:27