Денис Глушаков: "Завтра матч. Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков извинился перед болельщиками за красную карточку, полученную в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:3). Хавбек сборной России не примет участие во встрече 25-го тура с "Уралом", которая пройдет завтра.

Напомним, как уже сообщал "СЭ", судья Михаил Вилков показал Глушакову красную карточку после подсказки, в протокол матча внесена следующая формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)".

- Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь, - написал Глушаков в "Инстаграме".

Встреча 25-го тура "Спартак" – "Урал" состоится во вторник, 25 апреля, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию матча.