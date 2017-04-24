Денис Глушаков: "Завтра матч. Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков извинился перед болельщиками за красную карточку, полученную в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:3). Хавбек сборной России не примет участие во встрече 25-го тура с "Уралом", которая пройдет завтра.
Напомним, как уже сообщал "СЭ", судья Михаил Вилков показал Глушакову красную карточку после подсказки, в протокол матча внесена следующая формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)".
- Завтра матч! Первая красная карточка в карьере! Извиняюсь, - написал Глушаков в "Инстаграме".
Встреча 25-го тура "Спартак" – "Урал" состоится во вторник, 25 апреля, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию матча.
ЗЮК
Бомжекони развонялись,думая пустыми головами.
18:02
Хряк
Глушаков, по сравнению с конскими Рахимичем, Вернблумом - невинная золушка.:)
17:54
совва
alex-ls соси как кони и тебя не будут удалять ___________ личный опыт или у коня .....?))
17:50
shpasic
у Игоря Денисова тоже только одна или две красных за карьеру, а он отыграл почти в полтора раза больше.
17:45
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
Теперь еще нужно дождаться первого пенальти, поставленного за игру рукой Комбарова...
17:38
карельский свинопас
по большому счету,еще до этого фола должен был получить пару жк.....
17:32
Свинству Бой!
Да только в части этого сезона должно было быть уже три, а за все время не меньше 7-8.
17:31
Rastan
Первая красная только благодаря "благосклонности" судей. Будем надеяться, что Глушаков извлечёт правильные выводы.
17:27
Басист
Сто процентов не последняя. Уже в этом году в еврокубках схлопочет.
17:27