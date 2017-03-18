Денис Глушаков: "У Карреры есть идея, которую он нам талдычит каждый день"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, пропускавший гостевую встречу 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" из-за травмы, в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что у главного тренера команды Массимо Карреры есть идея, которую он втолковывает своим подопечным каждый день. Также Глушаков рассказал, какая идея была у экс-наставника красно-белых Валерия Карпина.

– Безусловно, каждый тренер приносит с собой в команду какие-то тактические установки, – подчеркнул Глушаков. – Каждый футболист и тренер видит футбол со своей колокольни. У него есть своя идея, и он нам её талдычит каждый день.

Какая идея была у Карпина? Контроль мяча. Выход из обороны в атаку много отрабатывался. Через вратаря выходили, было преимущество сзади, выманивали соперника к себе на половину, потом разрывали и забивали голы.

