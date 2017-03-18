Денис Глушаков: "Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" был равный"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, пропускавший из-за травмы гостевой матч 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1), в эфире передачи "После футбола", подчеркнул, что поединок был равным. При этом, по словам Глушакова, в концовке встречи красно-белые могли вырвать победу.

– Эмоций хватило, гола не хватило, – подчеркнул Глушаков. – Был хороший матч, собрались болельщики, московское дерби, ажиотаж. В принципе, была равная игра. Но во втором тайме мы действовали лучше, контролировали ход встречи. В концовке могли забить и победить.