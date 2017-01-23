Денис Глушаков: "Цымбаларь – кумир детства, мама – футбольный аналитик"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что в детстве его кумирами были игроки красно-белых – Андрей Тихонов и Илья Цымбаларь. Хавбек также добавил, что сейчас его мама очень прилично разбирается в футболе, практически на уровне аналитика.

– Кто был вашим кумиром номер один в детстве из спартаковцев?

– Двое – Тихонов, Цымбаларь. Больше даже Цымбаларь. Я кайфовал, как он играл. Левой ногой как клюшкой – что творил! Обводил, передачи раздавал. Это для меня был эталон.

– Вы и маму, судя по ее твитам, сделали фанаткой "Спартака".

– Мама вообще сейчас "шарит" в футболе нормально! Все смотрит, причем не только наши матчи, но и соперников. Чуть ли не разбирает – этот, говорит, у них вообще нулевой, а тот "сдулся". В моем детстве следила не за моими, а за дядиными выступлениями – в ЦСКА, "Спартаке". Когда я стал играть за "Локомотив", тоже начала смотреть. А теперь расширила интересы – конкурентов просматривает!

– Она по-прежнему в Миллерове живет?

– Да.

– Вы посвящали голы ей, жене. Кто следующий?

– Забить сложнее, чем посвятить! Майку сделать – это в два счета, один звонок и тут же все напечатают. А вот поди этот мяч забей, да еще и под какую-то дату... (Игорь РАБИНЕР)

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