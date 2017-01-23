Денис Глушаков: "Цымбаларь – кумир детства, мама – футбольный аналитик"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что в детстве его кумирами были игроки красно-белых – Андрей Тихонов и Илья Цымбаларь. Хавбек также добавил, что сейчас его мама очень прилично разбирается в футболе, практически на уровне аналитика.
– Кто был вашим кумиром номер один в детстве из спартаковцев?
– Двое – Тихонов, Цымбаларь. Больше даже Цымбаларь. Я кайфовал, как он играл. Левой ногой как клюшкой – что творил! Обводил, передачи раздавал. Это для меня был эталон.
– Вы и маму, судя по ее твитам, сделали фанаткой "Спартака".
– Мама вообще сейчас "шарит" в футболе нормально! Все смотрит, причем не только наши матчи, но и соперников. Чуть ли не разбирает – этот, говорит, у них вообще нулевой, а тот "сдулся". В моем детстве следила не за моими, а за дядиными выступлениями – в ЦСКА, "Спартаке". Когда я стал играть за "Локомотив", тоже начала смотреть. А теперь расширила интересы – конкурентов просматривает!
– Она по-прежнему в Миллерове живет?
– Да.
– Вы посвящали голы ей, жене. Кто следующий?
– Забить сложнее, чем посвятить! Майку сделать – это в два счета, один звонок и тут же все напечатают. А вот поди этот мяч забей, да еще и под какую-то дату... (Игорь РАБИНЕР)
Levbereg
В сообществе СЭ в контакте, на эту статью уже начали отвечать, что Илья Цымбыларь плохой пример для подражания. Супер знатоки футбола. Посмотрите матч Спартак Москва -Реал Мадрид 2-1, например.Это был 98 год. Техника Ильи уникальна. Жаль, что много травмировался, а игрок был уникальный. Царствие ему Небесное.
11:55
shpasic
всё пытается из себя коренного спартаковца изображать, чтобы все забыли о его локомотивском прошлом и о том, что он за то время о Спартаке наговорил)
11:31
баламошка
Дениска в последнее время в ударе.
11:05