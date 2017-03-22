Данни не был в офсайде, когда забил в ворота "Арсенала"

Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" (2:0).

По мнению экспертов, ассистент судьи Дмитрий Мосякин правильно не поднял флаг и не зафиксировал офсайд у полузащитника питерцев Данни в эпизоде, который завершился взятием ворот "Арсенала".

Пенальти в ворота "Локо" не назначен ошибочно

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