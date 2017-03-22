Данни не был в офсайде, когда забил в ворота "Арсенала"

Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" (2:0).
По мнению экспертов, ассистент судьи Дмитрий Мосякин правильно не поднял флаг и не зафиксировал офсайд у полузащитника питерцев Данни в эпизоде, который завершился взятием ворот "Арсенала".
Спорный момент: офсайд или нет#НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЗенитАрсенал 2:0 pic.twitter.com/SNPZcbfc79– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 марта 2017 г.
Пенальти в ворота "Локо" не назначен ошибочно
Все о решениях контрольно-квалификационной комиссии
Зенька
Гол в ворота Амкара все видят-эти клоуны не видят! Оффсайд все видели и даже сам Данни признал-эти клоуны не увидели! Вопрос: зачем этот орган нужен?
14:56