14:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Данни не был в офсайде, когда забил в ворота "Арсенала"

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Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Зенит""Арсенал" (2:0).

По мнению экспертов, ассистент судьи Дмитрий Мосякин правильно не поднял флаг и не зафиксировал офсайд у полузащитника питерцев Данни в эпизоде, который завершился взятием ворот "Арсенала".

Пенальти в ворота "Локо" не назначен ошибочно
Все о решениях контрольно-квалификационной комиссии

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Зенька

Гол в ворота Амкара все видят-эти клоуны не видят! Оффсайд все видели и даже сам Данни признал-эти клоуны не увидели! Вопрос: зачем этот орган нужен?

14:56

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