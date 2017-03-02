Черчесов - о Кокорине: "Такие вещи нас не устраивают"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о поведении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, ответил, что последние новости вокруг форварда национальную команду не устраивают. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.
– Мы с первого дня обозначили приоритеты, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – Футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм. Естественно, такие вещи нас не устраивают.
– Вы себе это уже пометили?
– Я уже ответил на этот вопрос.
– А вы созванивались с Кокориным?
– Я ответил на этот вопрос.
onlywhitespartak
Само нарушение ПДД полная фигня , но вот то что кокорин не играет не фига и получает такое бабло вот это другое дело , и я не понимаю его работодателей ведь всем же все видно , зачем деньги на ветер выкидывать и злить народ ???!
22:28
Влад2017
Да гнать в шею этого Кокорина, а лучше для всех спустить его на грешную землю и посадить для профилактики на 15 суток в обезьяник.
22:20
kaduly
То что Кокорин нарушает ПДД их блин не устраевает,а то что он по полю гуляет это нормально
22:17
svs
Сам Черчесов, конечно никогда не нарушал ПДД.
22:13