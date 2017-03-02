21:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Черчесов - о Кокорине: "Такие вещи нас не устраивают"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о поведении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, ответил, что последние новости вокруг форварда национальную команду не устраивают. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

 
Александр КОКОРИН.Семь "грехов" Александра Кокорина

– Мы с первого дня обозначили приоритеты, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – Футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм. Естественно, такие вещи нас не устраивают.

– Вы себе это уже пометили?

– Я уже ответил на этот вопрос.

– А вы созванивались с Кокориным?

– Я ответил на этот вопрос.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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onlywhitespartak

Само нарушение ПДД полная фигня , но вот то что кокорин не играет не фига и получает такое бабло вот это другое дело , и я не понимаю его работодателей ведь всем же все видно , зачем деньги на ветер выкидывать и злить народ ???!

22:28

Влад2017

Да гнать в шею этого Кокорина, а лучше для всех спустить его на грешную землю и посадить для профилактики на 15 суток в обезьяник.

22:20

kaduly

То что Кокорин нарушает ПДД их блин не устраевает,а то что он по полю гуляет это нормально

22:17

svs

Сам Черчесов, конечно никогда не нарушал ПДД.

22:13

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