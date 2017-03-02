Черчесов - о Кокорине: "Такие вещи нас не устраивают"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о поведении нападающего "Зенита" Александра Кокорина, ответил, что последние новости вокруг форварда национальную команду не устраивают. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

– Мы с первого дня обозначили приоритеты, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Черчесов. – Футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм. Естественно, такие вещи нас не устраивают.

– Вы себе это уже пометили?

– Я уже ответил на этот вопрос.

– А вы созванивались с Кокориным?

– Я ответил на этот вопрос.