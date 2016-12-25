Бывший вратарь "Спартака" объявил о завершении карьеры

Вратарь тбилисского "Динамо" Георгий Ломая объявил о завершении игровой карьеры. 37-летний голкипер уверен, что пришло время начать новую жизнь. В России Ломая выступал за "Спартак", "Химки" и "Луч-Энергию".

- Мой контракт с тбилисским "Динамо" был рассчитан до лета 2017 года, но мы расторгли его по обоюдному согласию, - приводит Sportall.ge слова Ломаи. - Поэтому я решил закончить карьеру. Мне 37, пришло время начать новую жизнь. Я хочу остаться в футболе, пойду на тренерские курсы. В конце сезона подам заявку на получение лицензии.