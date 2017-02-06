Бранислав Иванович: "До сих пор вспоминаем с Муслиным тот "Локомотив"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что вместе с главным тренером сборной Сербии Славолюбом Муслиным вспоминают свою совместную работу в "Локомотиве". Специалист и футболист пересеклись в московском клубе в 2006 году.



– Правда ли, что переезд в Россию в 2006 году стал для вас одним из самых значимых событий в карьере?

- Да, это действительно так. Тогда я пришел совсем молодым и за пределами Сербии обо мне мало кто слышал. Мне очень повезло, что "Локомотивом" тогда руководил такой прекрасный тренер, как Славолюб Муслин. Сейчас мы с ним работаем в сборной Сербии и иногда вспоминаем тот "Локомотив". С того момента прошло уже одиннадцать лет, я стал другим игроком, стал более сознателен, и, конечно, теперь ожидания от моей игры куда выше. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Ивановича – в ближайшее время в "СЭ"