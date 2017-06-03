Балотелли предложен "Спартаку"

По информации "СЭ", представители Марио Балотелли предложили услуги итальянского форварда московскому "Спартаку".

В минувшем сезоне нападающий провел за "Ниццу" 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов, при этом в матчах чемпионата Франции игрок провел 23 матча, в которых забил 13 голов.

Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе "Зенита" к Балотелли – спортивный директор питерцев Константин Сарсания эту информацию опроверг. Балотелли, согласно данным transfermarkt.de, по окончании нынешнего сезона стал свободным агентом.

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