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Балотелли предложен "Спартаку"

Марио БАЛОТЕЛЛИ станет спартаковцем? Фото REUTERS
Марио БАЛОТЕЛЛИ станет спартаковцем? Фото REUTERS
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По информации "СЭ", представители Марио Балотелли предложили услуги итальянского форварда московскому "Спартаку".

В минувшем сезоне нападающий провел за "Ниццу" 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов, при этом в матчах чемпионата Франции игрок провел 23 матча, в которых забил 13 голов.

Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе "Зенита" к Балотелли – спортивный директор питерцев Константин Сарсания эту информацию опроверг. Балотелли, согласно данным transfermarkt.de, по окончании нынешнего сезона стал свободным агентом.

Сарсания опроверг интерес "Зенита" к Джеко и Балотелли //
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КОММЕНТАРИИ (8)
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russian ollie

Ego raskrutili,kogda molodoj byl.I vsje.

22:54

russian ollie

Pls net. On v Anglii pokazal,chto za frukt.Ne nuzhen on v Spartrake.Otricateljnaja lichnostj v Razdevalke.

22:53

delacrua

пути господние неисповедимы. вспомните, сычев во франции заиграл? нет. а в россии был звездой. может быть, балотелли в душе русский?? и тут у него все получится. кто знает кто знает...

22:52

old grumbler

Халяву Спартак любит - свободный агент это для Спартака в радость...

22:50

Promesov

Зе Луиш большой нап в Спартаке провел хороший сезон и ему увеличили ЗП вдвое. Зе не лентяй пашет за двоих, а Марио сколько не смотрел стоит вечно и ждет пока ему мяч дадут. Хотя он большой и в штрафной опасен при навесах и угловых.

22:47

vesmast2012

Да, Марио нужен народной команде..., а то какая то дискриминация в Спартаке, белых больше, чем цветных,- непорядок

22:38

Millwall82

Давай негрила, развали там все)

22:34

Kot, kotoryi

На кой он нужен?

22:31