Балотелли предложен "Спартаку"

По информации "СЭ", представители Марио Балотелли предложили услуги итальянского форварда московскому "Спартаку".
В минувшем сезоне нападающий провел за "Ниццу" 28 матчей во всех турнирах и забил 17 голов, при этом в матчах чемпионата Франции игрок провел 23 матча, в которых забил 13 голов.
Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе "Зенита" к Балотелли – спортивный директор питерцев Константин Сарсания эту информацию опроверг. Балотелли, согласно данным transfermarkt.de, по окончании нынешнего сезона стал свободным агентом.
Сарсания опроверг интерес "Зенита" к Джеко и Балотелли //
"Ницца": республика ШКИД и воспитанник Балотелли //
"Пунктик" в контракте. Капелло, Балотелли, Агуэро…
russian ollie
Ego raskrutili,kogda molodoj byl.I vsje.
22:54
russian ollie
Pls net. On v Anglii pokazal,chto za frukt.Ne nuzhen on v Spartrake.Otricateljnaja lichnostj v Razdevalke.
22:53
delacrua
пути господние неисповедимы. вспомните, сычев во франции заиграл? нет. а в россии был звездой. может быть, балотелли в душе русский?? и тут у него все получится. кто знает кто знает...
22:52
old grumbler
Халяву Спартак любит - свободный агент это для Спартака в радость...
22:50
Promesov
Зе Луиш большой нап в Спартаке провел хороший сезон и ему увеличили ЗП вдвое. Зе не лентяй пашет за двоих, а Марио сколько не смотрел стоит вечно и ждет пока ему мяч дадут. Хотя он большой и в штрафной опасен при навесах и угловых.
22:47
vesmast2012
Да, Марио нужен народной команде..., а то какая то дискриминация в Спартаке, белых больше, чем цветных,- непорядок
22:38
Millwall82
Давай негрила, развали там все)
22:34
Kot, kotoryi
На кой он нужен?
22:31