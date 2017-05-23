Артем Ребров: "Спартаку" нужны были моменты, когда Каррера ломал доски и брал переводчика за горло"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что эмоциональность главного тренера Массимо Карреры в какой-то степени помогла команде завоевать чемпионский титул. По его словам, тренер таким образом пытался донести мысль, что игроки должны биться за клуб, а не свои контракты.

- На эмоциях далеко не убежишь, - заявил Ребров. - К эмоциям тренер добавлял еще какие-то тактические моменты. Но если брать эмоции, когда он за горло взял переводчика, когда на установках доски ломал, в перерывах был недоволен... Мне кажется, это было нужно и нам, и болельщикам. Футбол - это зрелище. Когда команда и тренер дают такие эмоции, это замечательно. Болельщики видели, что команда эмоциональная, реагирует на поражения, на победы. Всем это очень нравилось. Такая команда всем интересна. Когда такой "Спартак", это замечательно.

Не знаю, как он общается с прессой или руководством, но когда ведет теоретические занятия или общается отдельно с футболистами, то ведет себя так же, ка и раньше. Наверное, появилась уверенность у него. Он остался открытым. Первая мысль, которую Каррера старается донести - чтобы мы бились не за деньги и контракты, а за "Спартак".

Напомним, Ребров прервал обет молчания, который соблюдал на протяжении всего сезона, побывав на прошлой неделе в редакции "СЭ".