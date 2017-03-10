Артем Ребров: "Для меня не так важна капитанская повязка – буду играть с ней или без нее"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров отметил, что ему не важно, выйдет ли он на матч с "Анжи" с капитанской повязкой. Он добавил, что всей команде обидно, что Денис Глушаков получил повреждение в матче с "Краснодаром".

– В матче с Краснодаром понравилось отношение ребят. Я благодарен им за самоотдачу. Мы играли на прекрасной арене, – сказал Ребров.

– Что говорит Каррера перед матчем с Анжи?

– Это наше внутреннее дело.

– Вы один из двух вице-капитанов. Выйдете с повязкой на матч?

– Про повязку не думаю. Всей команде неприятно, что Глушаков получил травму и пропустит игру. Обидно. Но для меня не важна повязка, буду играть с ней или без нее.

– Кто может быть лидером на поле?

– Мне не совсем корректно обсуждать эту тему. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)