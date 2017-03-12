Артем Дзюба: "Судья – главный герой матча"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба эмоционально отреагировал на неудачу в гостевом матче с пермским "Амкаром" (0:1), назвав судью Евгения Турбина главным героем матча. По мнению игроков и тренерского штаба петербуржского клуба, арбитр принял ряд спорных решений.
– Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча, – сказал Дзюба. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Непорочный как ТИ
с барселоной, игрочишка, с барселоной судья был главным героем! а ты кем был - тем и остался, говорящая древесинка
15:06
marksan
Бэн Джойс____ Браво! Таких чмо только на фактах ловить можно! 3 матча Зенита - ноль голов? Дзюба и Жулиану - АУ!
15:00
rashlim
Начался плач Ярославны. У Дзюбы с Луческу соцсоревнование: кто кого переноет.
14:59
marksan
Когда-нибудь РФПЛ начнёт закрывать рот таким недоумкам как Дзюба? Смотрите и читайте про Английскую лигу!
14:58
Бэн Джойс
Новости 21:25 3 декабря 2016 / футбол / РФПЛ - Артём Дзюба: "Также хотелось бы обратить внимание на то, что "Зенит" не акцентирует внимание на спорных решениях судей. "Спартак", например, вечно кричит о том, что их засуживают. На нас тоже иногда "сваливаются" судейские ошибки, но мы стараемся не жаловаться."
14:55
Бен Ричардс
Игрочишка забыл правила арифметики вот и лоханулся. "Зенит" пробил шесть пенальти в 18 играх, то есть в среднем по пенальти в каждом третьем матче, поэтому сегодня ставить пенальти было ещё рано.
14:53
Promesov
Капитан Дзю: - "Сегодня будем за Анжи болеть всей командой"!!!
14:52
футбол_2018
Ну а ты наверное антигерой!!!!Совсем пустое место вместе с Кокошей и Шатовым!!!
14:52
ДИНАМИК
не чего на зеркало пенять, коли рожа крива!
14:52
CaptainOHarya
Samba01 3-е декабря. После матча Ростов-зенит. Артем Дзюба: "В ОТЛИЧИЕ ОТ "СПАРТАКА", МЫ НЕ КРИЧИМ ОБ ОШИБКАХ СУДЕЙ" _____________________________________________________________ +) Вот оно как
14:52
k_xenon
Зюба - "Привет, клоун!!!" :))))))))))))))))) Больше нечего сказать!!! :)))
14:51
kwazar312
Еще бы,когда судь свистят нормально,то у Зенита мало что получается,и они все валят на судей.Для Зенита нормальное судейство-это когда по 2-3 пенальти в их пользу,1-2 удаления у соперников.А Дзюбе надо играть нормально,не надеяться на помощь судей.Два нападающих у Зенита(Дзюбу звали в Китай,Кокорина в Англиб),а они оба вызодят в составе Зенита,но не играть,а красоваться собой.Зачем отдали Канунникова и Гасилина,они хотя бы старались,а эти пижоны уже играть не будут.Федун был прав,когда не стал тратить большие деньги на пустого игрока,а Дзюба в Зените забивал только тогда,когда Халк выкатывал ему на пустые ворота.
14:51
krabovyj
Х ...йло ! Дешовка вонючая !
14:50
Roman 1983
если ты уже не можешь себя не чем проявить дзюба ,на поле будут другие герои
14:48
Митяй Антибомж
Хахаха )) Клоун деревяшка выполз )) Забыл только добавить, что сегодня будет болеть против Спартака ))
14:47
krabovyj
По игре говорить нечего - игры не было ....месье ! Же не Манш па сис жур !
14:45
lsergey733
Да, судья гад -- не удалил 3-4 игрока Амкара, не назначил пару левых пенальти в ворота хозяев -- ваще распоясались судьи, что даже самый великий футболист во вселенной про это говорит...
14:44
Brennet
За две игры – 0 голов. Судья наверное все 180 минут висел на гетрах каждого из футболистов Зенита.
14:44
ELO16
Главный герой Зенита. С Амкаром поговори, они тебя поймут.
14:44
Вопреки
УЖ кто бы трындел, но только не этот игрочишка... То что ДЗЮБА первый симулянт в РФПЛ (после Глушакова) - знают уже ВСЕ и, надеюсь, арбитры ТОЖЕ. Просто нынешний Зенит НИКАКОЙ !!! Хватит уже кивать на арбитров, которые большую часть матчей с конкурентами, топили соперников удалениями и левыми пеналями - вспомните убийство "Ростова" на Петровском. Все воздается... Даже не интересно стало... что предсказывал, то и происходит. Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место... и МЫ узнаем у кого этот РЕСУРС круче. Остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные . И когда уже арбитры, КДК со своим МУТКО начнут ставить хамло-игроков, нападающих с претензиями на арбитров, на место, дисквалифицируя их... А-У, господа Будогосский и МУТКО - Вы народ слышите, или готовы призывать к порядку лишь игроков "Ростова" и "Амкара" ???
14:42
Exsorsist
Кто бы сомневался, что гопник будет все валить на судей. А он де не забил из-за происков судьишек.
14:42
kim-1965
Дзюба признался, что в какой-то момент почувствовал себя игроком Спартака - такое необычное для Зенита было судейство.
14:40
webadmin
Говорить о тсюппе нечего - клоун несмишной.
14:38
Волейболюга
Игрочишка!
14:34
Особое мнение ^^^
Не плачь, Артемий, ещё много игр впереди :)
14:34
NapoliFC
Уфу в ЛЧ!
14:34
armeecc
Все вы и бомжи и свиньи только о судьях и говорите....
14:32
Gizza196
После каждой неудачной игры Зенит и московские клубы всегда обвиняют судей. Поэтому в Европе ничего путного показать не могут, уже давно.
14:32
Angeldust
Говорить по игре Зенита действительно нечего. Мирча уже душою на пенсии, а карманом продолжает работать
14:32
teller
ахаха)) у игрочишки всегда кто-то виноват, только не он сам.
14:31