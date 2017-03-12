Артем Дзюба: "Судья – главный герой матча"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба эмоционально отреагировал на неудачу в гостевом матче с пермским "Амкаром" (0:1), назвав судью Евгения Турбина главным героем матча. По мнению игроков и тренерского штаба петербуржского клуба, арбитр принял ряд спорных решений.

– Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча, – сказал Дзюба. (Сергей ЦИММЕРМАН)