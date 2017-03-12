14:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Судья – главный герой матча"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба эмоционально отреагировал на неудачу в гостевом матче с пермским "Амкаром" (0:1), назвав судью Евгения Турбина главным героем матча. По мнению игроков и тренерского штаба петербуржского клуба, арбитр принял ряд спорных решений.

– Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча, – сказал Дзюба. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (42)
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Непорочный как ТИ

с барселоной, игрочишка, с барселоной судья был главным героем! а ты кем был - тем и остался, говорящая древесинка

15:06

marksan

Бэн Джойс____ Браво! Таких чмо только на фактах ловить можно! 3 матча Зенита - ноль голов? Дзюба и Жулиану - АУ!

15:00

rashlim

Начался плач Ярославны. У Дзюбы с Луческу соцсоревнование: кто кого переноет.

14:59

marksan

Когда-нибудь РФПЛ начнёт закрывать рот таким недоумкам как Дзюба? Смотрите и читайте про Английскую лигу!

14:58

Бэн Джойс

Новости 21:25 3 декабря 2016 / футбол / РФПЛ - Артём Дзюба: "Также хотелось бы обратить внимание на то, что "Зенит" не акцентирует внимание на спорных решениях судей. "Спартак", например, вечно кричит о том, что их засуживают. На нас тоже иногда "сваливаются" судейские ошибки, но мы стараемся не жаловаться."

14:55

Бен Ричардс

Игрочишка забыл правила арифметики вот и лоханулся. "Зенит" пробил шесть пенальти в 18 играх, то есть в среднем по пенальти в каждом третьем матче, поэтому сегодня ставить пенальти было ещё рано.

14:53

Promesov

Капитан Дзю: - "Сегодня будем за Анжи болеть всей командой"!!!

14:52

футбол_2018

Ну а ты наверное антигерой!!!!Совсем пустое место вместе с Кокошей и Шатовым!!!

14:52

ДИНАМИК

не чего на зеркало пенять, коли рожа крива!

14:52

CaptainOHarya

Samba01 3-е декабря. После матча Ростов-зенит. Артем Дзюба: "В ОТЛИЧИЕ ОТ "СПАРТАКА", МЫ НЕ КРИЧИМ ОБ ОШИБКАХ СУДЕЙ" _____________________________________________________________ +) Вот оно как

14:52

k_xenon

Зюба - "Привет, клоун!!!" :))))))))))))))))) Больше нечего сказать!!! :)))

14:51

kwazar312

Еще бы,когда судь свистят нормально,то у Зенита мало что получается,и они все валят на судей.Для Зенита нормальное судейство-это когда по 2-3 пенальти в их пользу,1-2 удаления у соперников.А Дзюбе надо играть нормально,не надеяться на помощь судей.Два нападающих у Зенита(Дзюбу звали в Китай,Кокорина в Англиб),а они оба вызодят в составе Зенита,но не играть,а красоваться собой.Зачем отдали Канунникова и Гасилина,они хотя бы старались,а эти пижоны уже играть не будут.Федун был прав,когда не стал тратить большие деньги на пустого игрока,а Дзюба в Зените забивал только тогда,когда Халк выкатывал ему на пустые ворота.

14:51

krabovyj

Х ...йло ! Дешовка вонючая !

14:50

Roman 1983

если ты уже не можешь себя не чем проявить дзюба ,на поле будут другие герои

14:48

Митяй Антибомж

Хахаха )) Клоун деревяшка выполз )) Забыл только добавить, что сегодня будет болеть против Спартака ))

14:47

krabovyj

По игре говорить нечего - игры не было ....месье ! Же не Манш па сис жур !

14:45

lsergey733

Да, судья гад -- не удалил 3-4 игрока Амкара, не назначил пару левых пенальти в ворота хозяев -- ваще распоясались судьи, что даже самый великий футболист во вселенной про это говорит...

14:44

Brennet

За две игры – 0 голов. Судья наверное все 180 минут висел на гетрах каждого из футболистов Зенита.

14:44

ELO16

Главный герой Зенита. С Амкаром поговори, они тебя поймут.

14:44

Вопреки

УЖ кто бы трындел, но только не этот игрочишка... То что ДЗЮБА первый симулянт в РФПЛ (после Глушакова) - знают уже ВСЕ и, надеюсь, арбитры ТОЖЕ. Просто нынешний Зенит НИКАКОЙ !!! Хватит уже кивать на арбитров, которые большую часть матчей с конкурентами, топили соперников удалениями и левыми пеналями - вспомните убийство "Ростова" на Петровском. Все воздается... Даже не интересно стало... что предсказывал, то и происходит. Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место... и МЫ узнаем у кого этот РЕСУРС круче. Остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные . И когда уже арбитры, КДК со своим МУТКО начнут ставить хамло-игроков, нападающих с претензиями на арбитров, на место, дисквалифицируя их... А-У, господа Будогосский и МУТКО - Вы народ слышите, или готовы призывать к порядку лишь игроков "Ростова" и "Амкара" ???

14:42

Exsorsist

Кто бы сомневался, что гопник будет все валить на судей. А он де не забил из-за происков судьишек.

14:42

kim-1965

Дзюба признался, что в какой-то момент почувствовал себя игроком Спартака - такое необычное для Зенита было судейство.

14:40

webadmin

Говорить о тсюппе нечего - клоун несмишной.

14:38

Волейболюга

Игрочишка!

14:34

Особое мнение ^^^

Не плачь, Артемий, ещё много игр впереди :)

14:34

NapoliFC

Уфу в ЛЧ!

14:34

armeecc

Все вы и бомжи и свиньи только о судьях и говорите....

14:32

Gizza196

После каждой неудачной игры Зенит и московские клубы всегда обвиняют судей. Поэтому в Европе ничего путного показать не могут, уже давно.

14:32

Angeldust

Говорить по игре Зенита действительно нечего. Мирча уже душою на пенсии, а карманом продолжает работать

14:32

teller

ахаха)) у игрочишки всегда кто-то виноват, только не он сам.

14:31

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ