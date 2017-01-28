Артем Дзюба: "Мы в "Зените" тепло относимся к Халку и Витселю"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что в команде хорошо относятся к уехавшим в Китай Халку и Акселю Витселю. По его словам, игроки питерской команды часто передают им приветы через знакомых. Сам россиянин не общается с бывшими легионерами из-за языкового барьера.

– Китайцы хотят через 20 лет стать чемпионами мира.

– Все возможно. Сейчас все научились играть в футбол. Наш вид спорта становится там культовым. А учитывая организованность и самодисциплину китайцев, ничему не удивлюсь. Исландия же навела шороху на последнем Euro, показала, что все реально. Почти никого сейчас нельзя победить на одной ноге, все умеют обороняться и атаковать. Если Китай не лопнет как мыльный пузырь, то в долгосрочной перспективе это будет круто. Представьте, перед глазами у мальчиков в спортивных школах будут Халк, Карлос Тевес.

– Они и другие звезды реально могут поднять уровень местных футболистов?

– Вы знаете, изначально каждый в своей стране считает себя корольком или царьком. Но когда к тебе приезжает Халк, ты понимаешь, что несовершенен, осознаешь, к чему нужно стремиться на самом деле. Ведь рядом с тобой находятся такие монстры.

– Кстати, Халк и Витсель вашу шутку оценили?

– Из-за языкового барьера с ними не общаюсь. Передаем друг другу приветы через игроков, находимся в хороших отношениях. Вот Андре (Виллаш-Боаш. – Прим. "СЭ") мне написал – с ним немного контактируем.

– Если не секрет, что за послание от него пришло?

– Секрет. Мы в команде тепло относимся и к Халку, и к Витселю, и к Гараю, и к Боашу. (Сергей ЦИММЕРМАН)