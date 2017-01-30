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Английские СМИ: Иванович на 99 процентов в "Зените"

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Защитник "Челси" Бранислав Иванович на 99 процентов станет игроком "Зенита", информирует Sky Sports. Согласно источнику, 32-летний серб уже согласовал условия личного контракта с российским клубом, и в ближайшие 24 часа прилетит для подписания соглашения. По данным английского издания, контракт футболиста будет подписан по схеме "2,5+1", и "Зениту" Иванович достанется бесплатно.

 
Олег ШАТОВ и Бранислав ИВАНОВИЧ теперь вместе будут защищать цвета "Зенита".Братец Иванович. Зачем "Зениту" защитник "Челси"?

В текущем сезоне экс-защитник "Локомотива" провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив один гол и получив две желтые карточки. Контракт Ивановича с "Челси" истекает летом этого года.

О скором переезде Ивановича в Россию на обозначенных условиях "СЭ" сообщал на прошлой неделе. При этом зарплата серба в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.

Напомним, что еще одним кандидатом на усиление обороны сине-бело-голубых был Андреа Раноккиа из "Интера", и для миланской команды вариант продажи игрока петербуржцам выглядел приоритетным. Однако сам защитник не захотел уезжать из Италии – судя по всему, он окажется в аренде в "Болонье".

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КОММЕНТАРИИ (8)
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fedd

Хорошие новости!

19:44

twin1991

Зарплаты в Зените у всех нехилые,а вот то что бесплатно - круто!

19:31

Thomas_Boy

Проклятые саксы опять лгут.

19:25

Пиитерец

Ну, для полной паштетной бестрофейной пичальки нам ещё и итальянца в центр защиты надо взять.

19:23

Lexx Luger

еееее Зенит Чемпион!!!

19:07

streletc1783

Замена Гараю что надо.

19:06

Тони Старк

На каждую луизу андриану найдётся свой Иванович,теперь хрюкатаны пусть по ляшкам сикают)

18:49

П_о_в_а_р

Иудий. Пришёл бы в Спартак никто бы тебе плохого слова не сказал.

18:41

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