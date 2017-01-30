Английские СМИ: Иванович на 99 процентов в "Зените"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович на 99 процентов станет игроком "Зенита", информирует Sky Sports. Согласно источнику, 32-летний серб уже согласовал условия личного контракта с российским клубом, и в ближайшие 24 часа прилетит для подписания соглашения. По данным английского издания, контракт футболиста будет подписан по схеме "2,5+1", и "Зениту" Иванович достанется бесплатно.
В текущем сезоне экс-защитник "Локомотива" провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив один гол и получив две желтые карточки. Контракт Ивановича с "Челси" истекает летом этого года.
О скором переезде Ивановича в Россию на обозначенных условиях "СЭ" сообщал на прошлой неделе. При этом зарплата серба в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.
Напомним, что еще одним кандидатом на усиление обороны сине-бело-голубых был Андреа Раноккиа из "Интера", и для миланской команды вариант продажи игрока петербуржцам выглядел приоритетным. Однако сам защитник не захотел уезжать из Италии – судя по всему, он окажется в аренде в "Болонье".
fedd
Хорошие новости!
19:44
twin1991
Зарплаты в Зените у всех нехилые,а вот то что бесплатно - круто!
19:31
Thomas_Boy
Проклятые саксы опять лгут.
19:25
Пиитерец
Ну, для полной паштетной бестрофейной пичальки нам ещё и итальянца в центр защиты надо взять.
19:23
Lexx Luger
еееее Зенит Чемпион!!!
19:07
streletc1783
Замена Гараю что надо.
19:06
Тони Старк
На каждую луизу андриану найдётся свой Иванович,теперь хрюкатаны пусть по ляшкам сикают)
18:49
П_о_в_а_р
Иудий. Пришёл бы в Спартак никто бы тебе плохого слова не сказал.
18:41