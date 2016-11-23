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Андрей Канчельскис: "Депай способен помочь "Спартаку" завоевать чемпионство!"

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Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис положительно оценил возможное приобретение "Спартаком" полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая. Он отметил, что голландец должен быстро адаптироваться в новом чемпионате. Ранее "СЭ" сообщал, что красно-белые могут арендовать 22-летнего футболиста до конца сезона.

 
Мемфис ДЕПАЙ и Квинси ПРОМЕС в отпуске минувшим летом."Спартак" нацелился на Депая

– Мемфис – хороший футболист, – говорит Канчельскис. – Он способен помочь "Спартаку" удержать первое место и завоевать чемпионство. На адаптацию, безусловно, потребуется время, так как это другая страна, другой чемпионат. Но у Депая, если он перейдет в "Спартак", впереди будут зимние сборы вместе с командой, где будет возможность влиться в коллектив.

Сейчас мы видим "Спартак", который формировал еще Аленичев. Видимо, у Карреры свой взгляд на усиление. Основная цель – приобрести футболиста, который поможет достичь конечного результата. Мне сложно говорить об особенном профессиональном "почерке" Депая. Вероятно, Массимо его заметил, если остановил свой выбор именно на нем. (Любовь КОНЯЕВА)

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Gogy

Как поможет? Денег судьям заносить будет?

18:43

МаксВ

Как ни крути, Голландия всегда рождала футболистов с особым зарядом. Тем, кто ценит футбол, не нужно перечислять фамилии. Я не знаю ни одного голландца-лузера из тех, кто выбился на европейскую арену. Сегодняшний поход Спартака ни с чем, кроме эмоциональной перезагрузки, я связать не могу. И этому Спартаку Депай нужен как продолжение этой прокачки новым куражом. Поедет-не поедет? Моур - не тот типаж, что нужен МЮ. Этот нытик своим там никогда не станет. Депай в России? Почему нет?

17:39

marksan

Мясо захлёбывается от денег? Вспомните Анжи!

17:29

Sakket

Спартаку то он нужен,только вот вряд ли думаю поедет он к нам из МЮ.

17:21

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