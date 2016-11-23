Андрей Канчельскис: "Депай способен помочь "Спартаку" завоевать чемпионство!"

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис положительно оценил возможное приобретение "Спартаком" полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая. Он отметил, что голландец должен быстро адаптироваться в новом чемпионате. Ранее "СЭ" сообщал, что красно-белые могут арендовать 22-летнего футболиста до конца сезона.

– Мемфис – хороший футболист, – говорит Канчельскис. – Он способен помочь "Спартаку" удержать первое место и завоевать чемпионство. На адаптацию, безусловно, потребуется время, так как это другая страна, другой чемпионат. Но у Депая, если он перейдет в "Спартак", впереди будут зимние сборы вместе с командой, где будет возможность влиться в коллектив.

Сейчас мы видим "Спартак", который формировал еще Аленичев. Видимо, у Карреры свой взгляд на усиление. Основная цель – приобрести футболиста, который поможет достичь конечного результата. Мне сложно говорить об особенном профессиональном "почерке" Депая. Вероятно, Массимо его заметил, если остановил свой выбор именно на нем. (Любовь КОНЯЕВА)