Андрей Канчельскис: "Депай способен помочь "Спартаку" завоевать чемпионство!"

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис положительно оценил возможное приобретение "Спартаком" полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая. Он отметил, что голландец должен быстро адаптироваться в новом чемпионате. Ранее "СЭ" сообщал, что красно-белые могут арендовать 22-летнего футболиста до конца сезона.
– Мемфис – хороший футболист, – говорит Канчельскис. – Он способен помочь "Спартаку" удержать первое место и завоевать чемпионство. На адаптацию, безусловно, потребуется время, так как это другая страна, другой чемпионат. Но у Депая, если он перейдет в "Спартак", впереди будут зимние сборы вместе с командой, где будет возможность влиться в коллектив.
Сейчас мы видим "Спартак", который формировал еще Аленичев. Видимо, у Карреры свой взгляд на усиление. Основная цель – приобрести футболиста, который поможет достичь конечного результата. Мне сложно говорить об особенном профессиональном "почерке" Депая. Вероятно, Массимо его заметил, если остановил свой выбор именно на нем. (Любовь КОНЯЕВА)
Gogy
Как поможет? Денег судьям заносить будет?
18:43
МаксВ
Как ни крути, Голландия всегда рождала футболистов с особым зарядом. Тем, кто ценит футбол, не нужно перечислять фамилии. Я не знаю ни одного голландца-лузера из тех, кто выбился на европейскую арену. Сегодняшний поход Спартака ни с чем, кроме эмоциональной перезагрузки, я связать не могу. И этому Спартаку Депай нужен как продолжение этой прокачки новым куражом. Поедет-не поедет? Моур - не тот типаж, что нужен МЮ. Этот нытик своим там никогда не станет. Депай в России? Почему нет?
17:39
marksan
Мясо захлёбывается от денег? Вспомните Анжи!
17:29
Sakket
Спартаку то он нужен,только вот вряд ли думаю поедет он к нам из МЮ.
17:21